Maltempo | strage nel Palermitano | fiume straripa e sommerge una villa a Casteldaccia

Maltempo - strage in Sicilia : 12 mortiFiume travolge una villetta. VIDEO : Le piogge torrenziali hanno fatto strage la scorsa notte in provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte e due risultano disperse. Fango travolge villetta e stermina due famiglie. VIDEO

Maltempo - strage a Palermo : fiume straripa e sommerge una villa. Morte 10 persone : La Sicilia è in ginocchio a causa del Maltempo. Questa notte si è consumata una tragedia sconvolgente. Un fiume d'acqua in pochi istanti ha travolto un'abitazione e l'ha sommersa completamente. Un'intera famiglia in una villa di Casteldaccia, in provincia di Palermo, è stata completamente sommersa e uccisa. Nove persone, nonni, genitori e figli sono annegate nei locali invasi dalla piena del Milicia, ingrossato dalle piogge. Tra i morti ci sono ...