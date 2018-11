Maltempo | sindaco Casteldaccia | una tragedia immensa la morte delle nove persone

Maltempo in Sicilia - il Sindaco di Sciacca chiede lo “stato di calamità” : “La situazione è al momento sotto controllo. Tutte le squadre sono al lavoro per ripristinare la viabilità, rimuovere i detriti e consentire così il deflusso dell’acqua, ma gli occhi restano rivolti al cielo”. Il Sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, non nasconde la preoccupazione. Dopo la bomba d’acqua che ha investito ieri la cittadina dell’Agrigentino con l’esondazione del torrente Cansalamone, ...

Maltempo : ponti crollati e aree isolate a Sciacca - sindaco 'chiedo stato di calamità' : Palermo, 3 nov. (AdnKronos) - "La situazione è al momento sotto controllo. Tutte le squadre sono al lavoro per ripristinare la viabilità, rimuovere i detriti e consentire così il deflusso dell'acqua, ma gli occhi restano rivolti al cielo". Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, non nasconde la pr

Maltempo : sindaco Belluno - case e aree ancora senza elettricità (3) : (AdnKronos) - Viabilità e Piave. Restano chiusi Via Miari e il ponte bailey: intorno alle 13.00 sono iniziate le verifiche da parte dei tecnici sull'impalcato del bailey per verificare eventuali danni causati dalla piena del Piave di lunedì notte, solamente in seguito all'esame e alla comunicazione

Maltempo : sindaco Belluno - case e aree ancora senza elettricità : Beleluno, 2 nov. (AdnKronos) - ancora numerose le aree e le abitazioni non servite dal servizio elettrico: i problemi più gravi si registrano nelle frazioni di Antole e del Nevegal. Disagi si registrano anche a macchia di leopardo in altre aree della città. "Al momento, la fornitura non viene garant

Maltempo : sindaco Belluno - case e aree ancora senza elettricità (2) : (AdnKronos) - Confermato anche per la giornata di oggi il sistema di assistenza e ristoro. La Scuola media Ricci, nei pressi della stazione ferroviaria, resta il punto di accoglienza principale, con posti letto, docce, possibilità di ricarica cellulare e di ottenere un pasto. Solo per la ricarica ce

Maltempo - sindaco di Belluno : case e aree ancora senza elettricità : ancora numerose le aree e le abitazioni non servite dal servizio elettrico a Belluno: i problemi più gravi si registrano nelle frazioni di Antole e del Nevegal. Disagi si registrano anche a macchia di leopardo in altre aree della città. “Al momento, la fornitura non viene garantita dalla linea principale, ma dai generatori, che devono essere costantemente riforniti – spiega il sindaco, Jacopo Massaro – Enel ha fornito alle ...

Maltempo : sindaco Lercara Friddi - non andate sullo Scorrimento veloce : Palermo, 2 nov. (AdnKronos) - "Non prendete lo Scorrimento veloce in nessuna direzione". E' l'allarme lanciato sui social dal sindaco di Lercara Friddi (Palermo) Luciano Marino che chiede ai cittadini di non raggiungere la strada. L'Anas ha chiuso poco fa un tratto della Statale 189 a causa di un al

Maltempo Palermo - il sindaco di Lercara Friddi : “Non prendete lo scorrimento veloce” : Il sindaco di Lercara Friddi (Palermo) Luciano Marino chiede ai cittadini di “non prendete lo scorrimento veloce in nessuna direzione“. A causa di un allagamento è stato chiuso un tratto della statale 189 “della Valle dei Platani” in entrambe le direzioni, tra il km 7,900 e il km 8,200 in località Lercara Friddi in provincia di Palermo. In azione personale Anas e delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza la ...

Maltempo - il sindaco di Rocca Pietore : “Siamo senza acqua e luce” : “Siamo isolati telefonicamente, senza energia elettrica e senz’acqua. Pero’ come sempre i media parlano del Trentino e di Genova e non di noi”. Il disagio per il senso di abbandono e’ di Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore, un comune da 1.200 abitanti dell’Alto Bellunese. “I danni sono incalcolabili – aggiunge – piu’ che nel 1966 e sto cercando in ogni modo di far giungere la ...

Maltempo Toscana - il sindaco di Monteriggioni : “Chiederemo i danni all’Enel” : “Il Comune di Monteriggioni chiederà a Enel il risarcimento dei danni e dei disagi provocati a decine di famiglie sul nostro territorio e, in particolare, a quelle che vivono a Santa Colomba e nella zona della Miniera, vicino Badesse, dove manca l’energia elettrica ancora oggi, a oltre 36 ore di distanza dagli eventi metereologici eccezionali di lunedì scorso”. Lo annuncia il sindaco di Monteriggioni (Siena) Raffaella Senesi, a ...

Maltempo - sindaco Bucci : “Genova ha tenuto bene - non siamo in regime di guerra e non chiuderò i parchi” : “La direzione Ambiente mi ha chiesto di chiudere i parchi cittadini per valutare i danni e i pericoli, io ho detto di no. Non si può tenere una città in un regime di guerra“. Lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci durante un’informativa sulla situazione Maltempo nel corso del consiglio comunale. “Credo che chiudere i parchi sarebbe una cosa troppo pesante per i genovesi. Possiamo prenderci la ...

Maltempo Liguria - sindaco Cipressa : “Perso il 50% del raccolto di olive” : “Con l’ondata di Maltempo di ieri, il nostro paese ha perso almeno il cinquanta per cento del raccolto di olive. Senza contare i danni alle serre e, quindi, al comparto floricolo. Ci auguriamo che venga riconosciuto al piu’ presto lo stato di calamita’ naturale“. Così Filippo Guasco, sindaco di Cipressa, localita’ dell’entroterra di Imperia, che vive di olivicoltura e floricoltura. Il devastante vento ...

Maltempo : sindaco Vicenza - finita l'emergenza (5) : (AdnKronos) - I tweet del Comune sul Maltempo (promossi tramite l’hashtag #allertaVicenza, che d'ora in avanti verrà utilizzato per tutte le emergenze) sono stati 12, con 8 mila visualizzazioni totali in ciascuno dei due giorni (2.300 solo per il tweet sulla chiusura delle scuole). Ad oggi sono oltr

Maltempo : sindaco Vicenza - finita l'emergenza (4) : (AdnKronos) - In particolare ,sono state registrate oltre 33 mila visite al sito www.comune.Vicenza.it (il 44% degli utenti peraltro tornava più volte sulle pagine dedicate al Maltempo), oltre 41 mila sul sito www.bacchiglione.it (dove oltre la metà degli utenti tornava a controllare l’homepage). Pe