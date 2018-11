Maltempo Sicilia | Musumeci | “Stasera dichiariamo lo stato di calamità”

Maltempo Sicilia : frana costone roccioso di Monte Pellegrino a Palermo : A causa di una frana che interessa il costone roccioso di Monte Pellegrino, sovrastante “Casa natura”, a Palermo, i sentieri della zona sono stati interdetti. Il pericolo è segnalato con del nastro bianco-rosso che delimita l’area interessata. I cittadini sono invitati a non avvicinarsi per non incorrere in situazioni di pericolo. L'articolo Maltempo Sicilia: frana costone roccioso di Monte Pellegrino a Palermo sembra essere il ...

Maltempo Sicilia : “La priorità deve essere la sicurezza delle vite umane” : “Dobbiamo entrare nell’ottica che la salvaguardia, la sicurezza, delle vite umane prevale come bene primario rispetto ad altri che pure sono costituzionalmente tutelati. Molto spesso abbiamo registrato qualche intralcio burocratico, anche a livello di pulitura dei corsi d’acqua perche’, a esempio, ci sono vincoli paesaggistici pure nella rimozione di un albero o ostacoli di questo genere”. Lo ha detto il premier ...

Casteldaccia : il Maltempo fa 9 morti - due famiglie distrutte. Sotto accusa l'abusivismo. In totale 12 vittime in Sicilia : A Casteldaccia, in provincia di Palermo, il maltempo fa una strage: nove persone, compresi due bimbi, di uno e tre anni, e un adolescente, muoiono rimaste intrappolate dentro una villetta. Ma in ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Stiamo disponendo gli interventi sui fiumi” : “Stiamo predisponendo interventi su un’ottantina di fiumi: una quindicina in somma urgenza compreso il fiume Gornalunga nella zona di Catania, 28 saranno progetti del Genio civile, una decina della struttura del dissesto idrogeologico”. Lo dice il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, parlando con i cornisti mentre è in corso la riunione della giunta regionale sull’alluvione. “Da domani avvieremo al lavoro un ...

Allerta Meteo Sicilia : domani ancora Maltempo : La Protezione Civile Regionale mantiene anche per domani, per la Sicilia occidentale, le condizioni di pre-Allerta, con un bollettino diffuso oggi pomeriggio che sia per il rischio idrico sia per il rischio idrogeologico riporta il livello a giallo. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: domani ancora maltempo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Sicilia - proseguono le ricerche del pediatra palermitano disperso : proseguono senza sosta le ricerche di Giuseppe Liotta, il pediatra 40enne palermitano che la sera del 3 novembre si stava recando in ospedale a Corleone per iniziare il suo turno. La famiglia ha raccontato che il medico era preoccupato per il Maltempo. La sua auto è stata ritrovata chiusa a chiave.Continua a leggere

Maltempo - 12 morti in Sicilia : Sono salite a 12 le vittime per il Maltempo in Sicilia, dove si sta recando il presidente del Consiglio, Giuseppe

Maltempo Sicilia : Anas al lavoro per il ripristino della viabilità : Prosegue il lavoro di personale e mezzi Anas sulla viabilità della Sicilia interrotta dal Maltempo e per ripristinare le condizioni di percorribilità sulle rete stradale in gestione. E’ temporaneamente chiusa in via precauzionale la strada statale 113 ‘Settentrionale sicula’ al km 239,000 per consentire verifiche su un ponticello interessato dalla piena di un corso d’acqua. Per un evento franoso è inoltre chiusa al traffico la strada ...

Maltempo - strage in Sicilia : 12 morti. Sotto accusa l'abusivismo. Live | : 10 morti nel Palermitano e due in provincia di Agrigento . Il sindaco di Casteldaccia: "La villetta travolta dalla piena era abusiva". Conte nelle zone alluvionate. Salvini a Belluno e Venezia. In ...

Maltempo Sicilia - 9 morti a Casteldaccia : “Sul letto del fiume tutte case abusive” : Un territorio devastato dall’abusivismo. Almeno due lottizzazioni abusive, case fuori legge con fognature che scaricano nel fiume. E’ il quadro descritto da Giuseppe Virga, sindaco di Altavilla Milicia, comune confinante con quello di Casteldaccia in cui nove persone, stanotte, sono morte per l’esondazione del fiume Milicia, il corso d’acqua che separa i due comuni. “Da assessore e poi da sindaco – racconta ...

Maltempo Sicilia - molti comuni isolati : Esercito al lavoro : “L’Esercito è già intervenuto” in Sicilia per fare fronte all’emergenza Maltempo delle ultime ore. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Palermo al termine di un vertice in Prefettura. L’Esercito, ha spiegato, “è già pienamente coinvolto, in Prefettura i rappresentanti dell’Esercito erano al tavolo, sta già assicurando il ripristino del sistema di ...

Maltempo Sicilia - Leu e Verdi contro Salvini : “Se ne frega - è inadeguato e indegno” : Dopo il selfie sorridente e le dichiarazioni sull'ambientalismo da salotto, tutti attaccano il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Non solo il Pd, anche Nicola Fratoianni (Leu) lo critica: "Indegni per queste parole, e ancora più sgradevoli se ci mettiamo pure le foto sorridenti sui social mentre è in corso una tragedia". Critiche anche dai Verdi.Continua a leggere

La tragedia del Maltempo in Sicilia : 12 morti - un disperso : Roma, 4 nov., askanews, - tragedia del maltempo in Sicilia: 12 vittime. Allagamenti, esondazioni e smottamenti che hanno colpito soprattuto la provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte. A ...

Maltempo Sicilia - Anas : “Chiusa al traffico la Statale 188” : Prosegue il lavoro di personale e mezzi Anas a lavoro sulla viabilità della Sicilia interrotta dal Maltempo e per ripristinare le condizioni di percorribilità sulle rete stradale in gestione. E’ temporaneamente chiusa in via precauzionale la strada Statale 113 ”Settentrionale Sicula” al km 239,000 per consentire verifiche su un ponticello interessato dalla piena del corso d’acqua. Per un evento franoso è inoltre chiusa al ...