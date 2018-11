Maltempo Sicilia | Leu e Verdi contro Salvini | “Se ne frega | è inadeguato e indegno”

La tragedia del Maltempo in Sicilia : 12 morti - un disperso : Roma, 4 nov., askanews, - tragedia del maltempo in Sicilia: 12 vittime. Allagamenti, esondazioni e smottamenti che hanno colpito soprattuto la provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte. A ...

Maltempo Sicilia - Anas : “Chiusa al traffico la Statale 188” : Prosegue il lavoro di personale e mezzi Anas a lavoro sulla viabilità della Sicilia interrotta dal Maltempo e per ripristinare le condizioni di percorribilità sulle rete stradale in gestione. E’ temporaneamente chiusa in via precauzionale la strada Statale 113 ”Settentrionale Sicula” al km 239,000 per consentire verifiche su un ponticello interessato dalla piena del corso d’acqua. Per un evento franoso è inoltre chiusa al ...

Maltempo in Sicilia - Conte : un miliardo per dissesto idrogeologico : 'C'è una vigile attenzione del governo a operare un piano d'investimenti che riguarderà le infrastrutture materiali e immateriali. Per il dissesto idrogeologico abbiamo messo a disposizione del ...

Maltempo Sicilia - pediatra disperso a Corleone : continuano le ricerche : continuano nel palermitano le ricerche del pediatra disperso a Vicari, di cui non si hanno più tracce mentre stava andando al lavoro. Giuseppe Liotta, 40 anni di Palermo, si stava recando in ospedale, per prendere servizio: si sono perse le tracce sulla statale 18 mentre cercava di raggiungere l’ospedale di Corleone, dove lavorava. La sua auto è stata ritrovata, chiusa a chiave, tra Ficuzza e Corleone. I suoi familiari hanno raccontato che ...

Maltempo Sicilia - 9 persone annegate a Castedaccia : “La casa travolta era abusiva - c’era l’ordine di demolizione” [FOTO] : 1/37 ...

12 morti per il Maltempo in Sicilia. Due famiglie inghiottite dal fiume : Solo nel palermitano sono 9 le vittime, tra cui due bambini. Per la procura di Termini Imerese alcune case erano troppe vicine al torrente -

Sicilia - 12 morti per il Maltempo. Villa travolta dal fiume in piena. Il pm : case troppo vicine : Sono salite a 12 le vittime per il maltempo in Sicilia, dove si sta recando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il bilancio più grave vicino a Palermo, dove oggi e domani è...

Maltempo : dal Veneto alla Sicilia - una settimana da incubo. Tutto quello che c’è da sapere : L’autunno fin troppo mite degli ultimi due mesi si è trasformato, in questi giorni, in una stagione killer: da Nord a Sud le regioni sono state travolte da piogge che hanno causato danni al territorio e diversi morti: 12, accertati al momento, in Sicilia, e quattro nei giorni scorsi nel Nord Est. La tragedia di Palermo della notte scorsa è solo l’ultimo dei tragici eventi che si sono verificati in questa settimana.... ...

Maltempo Sicilia - Conte : “Tragedia immane - presto stato d’emergenza per regioni colpite” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è in Sicilia dove il Maltempo ha causato la morte di un'intera famiglia a Casteldaccia. Parlando di una "tragedia immane", il presidente del Consiglio annuncia che in settimana il Consiglio dei ministri adotterà un provvedimento d'emergenza per le regioni maggiormente colpite dal Maltempo.Continua a leggere

Maltempo - Conte in Sicilia. Salvini 'Colpa dell ambientalismo da salotto'. Martina 'Ha fatto condono - taccia' : ... ma dobbiamo innanzitutto sostenere chi ha perso tutto in poche ore dopo anni di lavoro e sacrifici', scrive su Facebook il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, dei Cinquestelle. E aggiunge: '...

Maltempo - 12 vittime in Sicilia : due famiglie travolte dal fiume in piena | : Tragedia a Casteldaccia, muoiono anche due bambini di 1 e 3 anni. Una vittima a Vicari e altre due nell’Agrigentino. Il premier Conte si reca sul posto