Maltempo Sicilia | il video della fuga dal ristorante invaso dall' acqua

Maltempo - Conte in Sicilia su zone colpite. Poi in Prefettura : Roma, 4 nov., askanews, - 'Sto partendo per la Sicilia, dove il Maltempo ha causato almeno 10 vittime. Sono in continuo contatto con la Protezione civile per avere costanti aggiornamenti anche sulla ...

Maltempo - Conte in Sicilia. Mattarella 'Solidarietà concreta'. Salvini 'Colpa dell ambientalismo da salotto' : ... ma dobbiamo innanzitutto sostenere chi ha perso tutto in poche ore dopo anni di lavoro e sacrifici', scrive su Facebook il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, dei Cinquestelle. E aggiunge: '...

Maltempo Sicilia : recuperate le salme delle vittime nell’Agrigentino : Recuperati dai vigili del fuoco e dai carabinieri i corpi di Cosimo Fustaino, 54 anni, originario di Valledolmo (Cl), e della moglie, tedesca di 47 anni, entrambi residenti in Germania. Un cadavere era a circa 100 metri dalla macchina, mentre l’altro ad oltre 500 metri. La coppia era arrivata da un paio di giorni a Cammarata (Ag), da Francoforte, dovevano trascorrere un breve soggiorno nell’agrigentino. Lungo una strada interpoderale ...

In Sicilia 12 morti per il Maltempo : Roma, 4 nov., askanews, - Nuove vittime per il maltempo in Sicilia. Allagamenti, esondazioni e smottamenti che hanno colpito soprattuto la provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte. A ...

Tragedia del Maltempo dal Veneto alla Sicilia. Salvini : 'Daremo tutto l'aiuto possibile'. Conte a Palermo : 'In settimana un cdm con i primi provvedimenti' ha promesso il vicepremier dal bellunese. Stanotte Tragedia in una villa nel palermitano: 9 persone appartenenti a due famiglie sono morte annegate da ...

Maltempo - 12 morti n Sicilia. Fiume sommerge villetta : due famiglie sterminate. Coppia travolta in auto da torrente : Dopo il nordest e la Liguria, dove anche oggi resta allerta arancione per il Maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel palermitano hanno fatto...

Maltempo Sicilia : treni fermi nell’Agrigentino - soccorsi passeggeri : Massi caduti sui binari hanno bloccato due treni lungo la linea ferrata Palermo–Agrigento: sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, che, facendosi largo fra fango e detriti, tra Campofranco (Cl) e Comitini (Ag) hanno messo in salvo 14 persone. All’altezza della stazione di Cammarata (Ag) sono stati messi in salvo, su un altro treno, 4 passeggeri e 4 addetti ai trasporti. L'articolo Maltempo Sicilia: treni fermi ...

Maltempo Sicilia - strade come fiumi a Palermo e Bagheria : Sono dieci i morti nel palermitano, vittime del Maltempo che ha colpito tutta la Sicilia Nord occidentale. Nove persone sono morte all’interno di una villa, tra cui due bambini, a Casteldaccia e un altro uomo è morto a Vicari. Disagi si sono verificati in tutta l’area, dove sono state registrate esondazioni di fiumi e allagamenti L'articolo Maltempo Sicilia, strade come fiumi a Palermo e Bagheria proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo in Sicilia - il comandante dei Vigili del Fuoco : “Un inferno - mai visto nulla di simile” : "Si è scatenato l'inferno in pochissimo tempo". Così descrive la situazione causata dal Maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia Pietro Ficarà, comandante dei Vigili del Fuoco di Palermo: "Stento a ricordare una situazione simile".Continua a leggere

Maltempo Sicilia - esonda il fiume Milicia. 9 morti a Casteldaccia : “Una tragedia immane. Mai visto niente di simile” : L’acqua e il fango proveniente dal fiume Milicia hanno sfondato i vetri della villetta di Casteldaccia dove nella notte sono morte nove persone, tra cui due bambini. E’ quanto raccontano i soccorritori che sono intervenuti subito dopo la tragedia nell’abitazione che si trova a poche centinaia di metri dal fiume esondato. “Non c’è stato il tempo per salvarsi – dicono – Una sola persona è riuscita a salvarsi solo perché è ...

Maltempo Sicilia : lutto cittadino a Salemi per i funerali di Alessandro Scavone - consigliere comunale morto a Vicari : lutto cittadino a Salemi (Trapani) per i funerali di Alessandro Scavone, consigliere comunale morto a Vicari, nel Palermitano, travolto dalle acque di un fiume esondato. “Una tragedia spaventosa – dice il primo cittadino Domenico Venuti – Salemi perde un giovane conosciuto e stimato, che amava la vita e la sua città. Ci stringiamo attorno alla famiglia, colpita da questo grave lutto. Ai familiari il cordoglio mio, ...