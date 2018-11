Maltempo Sicilia | Anas | “Chiusa al traffico la Statale 188”

Maltempo in Sicilia - Conte : un miliardo per dissesto idrogeologico : 'C'è una vigile attenzione del governo a operare un piano d'investimenti che riguarderà le infrastrutture materiali e immateriali. Per il dissesto idrogeologico abbiamo messo a disposizione del ...

Maltempo Sicilia - pediatra disperso a Corleone : continuano le ricerche : continuano nel palermitano le ricerche del pediatra disperso a Vicari, di cui non si hanno più tracce mentre stava andando al lavoro. Giuseppe Liotta, 40 anni di Palermo, si stava recando in ospedale, per prendere servizio: si sono perse le tracce sulla statale 18 mentre cercava di raggiungere l’ospedale di Corleone, dove lavorava. La sua auto è stata ritrovata, chiusa a chiave, tra Ficuzza e Corleone. I suoi familiari hanno raccontato che ...

Maltempo Sicilia - 9 persone annegate a Castedaccia : “La casa travolta era abusiva - c’era l’ordine di demolizione” [FOTO] : 1/37 ...

Maltempo - Nino Minardo : disastro in Sicilia : Il deputato nazionale Nino Minardo, interviene con una nota sul Maltempo e il disastro avvenuto in Sicilia. "Dodici morti tra cui due bambini".

12 morti per il Maltempo in Sicilia. Due famiglie inghiottite dal fiume : Solo nel palermitano sono 9 le vittime, tra cui due bambini. Per la procura di Termini Imerese alcune case erano troppe vicine al torrente -

Sicilia - 12 morti per il Maltempo. Villa travolta dal fiume in piena. Il pm : case troppo vicine : Sono salite a 12 le vittime per il maltempo in Sicilia, dove si sta recando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il bilancio più grave vicino a Palermo, dove oggi e domani è...

L'autunno fin troppo mite degli ultimi due mesi si è trasformato, in questi giorni, in una stagione killer: da Nord a Sud le regioni sono state travolte da piogge che hanno causato danni al territorio e diversi morti: 12, accertati al momento, in Sicilia, e quattro nei giorni scorsi nel Nord Est. La tragedia di Palermo della notte scorsa è solo l'ultimo dei tragici eventi che si sono verificati in questa settimana.

Maltempo : dal Veneto alla Sicilia - una settimana da incubo. La conta delle vittime e dei danni : L’autunno fin troppo mite degli ultimi due mesi si è trasformato, in questi giorni, in una stagione killer: da Nord a Sud le regioni sono state travolte da piogge che hanno causato danni al territorio e diversi morti: 12, accertati al momento, in Sicilia, e quattro nei giorni scorsi nel Nord Est. La tragedia di Palermo della notte scorsa è solo l’ultimo dei tragici eventi che si sono verificati in questa settimana.... ...

Maltempo Sicilia - Conte : “Tragedia immane - presto stato d’emergenza per regioni colpite” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è in Sicilia dove il Maltempo ha causato la morte di un'intera famiglia a Casteldaccia. Parlando di una "tragedia immane", il presidente del Consiglio annuncia che in settimana il Consiglio dei ministri adotterà un provvedimento d'emergenza per le regioni maggiormente colpite dal Maltempo.Continua a leggere

Maltempo - Conte in Sicilia. Salvini 'Colpa dell ambientalismo da salotto'. Martina 'Ha fatto condono - taccia' : ... ma dobbiamo innanzitutto sostenere chi ha perso tutto in poche ore dopo anni di lavoro e sacrifici', scrive su Facebook il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, dei Cinquestelle. E aggiunge: '...

Maltempo - 12 vittime in Sicilia : due famiglie travolte dal fiume in piena | : Tragedia a Casteldaccia, muoiono anche due bambini di 1 e 3 anni. Una vittima a Vicari e altre due nell’Agrigentino. Il premier Conte si reca sul posto

Maltempo - Italia in ginocchio. Si aggrava il bilancio in Sicilia : 12 morti - un disperso : Teleborsa, - Continua a salire il bilancio delle vittime causate dall'ondata di Maltempo che da giorni ha messo l'Italia in ginocchio, da Nord a Sud. Altri due morti in Sicilia. I Vigili del Fuoco ...

In Sicilia 12 morti per il Maltempo. Si indaga sulla tragedia di Casteldaccia : Roma, 4 nov., askanews, - La procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo d'indagine sulla tragedia di Casteldaccia, nel palermitano, dove nella notte un'ondata di acqua e fango ha travolto una ...