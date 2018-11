Maltempo Sicilia | acqua torbida | stop alla fornitura idrica nel Nisseno

Maltempo : Sicilia in ginocchio - 10 morti a Palermo - anche un disperso - : Maltempo: Sicilia in ginocchio, 10 morti a Palermo , anche un disperso,

Maltempo : il premier Conte parte per la Sicilia : “Sto partendo per la Sicilia, dove il Maltempo ha causato almeno 10 vittime. Sono in continuo contatto con il DPC governo per avere costanti aggiornamenti anche sulla drammatica situazione nelle Regioni del Nord“: lo ha scritto su Twitter il presidente del consiglio Giuseppe Conte. L'articolo Maltempo: il premier Conte parte per la Sicilia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Sicilia in ginocchio - 10 morti a Palermo (anche un disperso) : Le piogge torrenziali hanno fatto strage la scorsa notte in provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte e una è ancora dispersa. Nove delle vittime facevano parte della stessa famiglia, sorpresa in una villa di Casteldaccia dalla piena del fiume Milicia che ha allagato la casa: sono morti annegati padre, madre, figli e nonni. Tra i corpi recuperati dai vigili del fuoco, quelli di due bambini di 1 e 3 anni, e di un adolescente di ...

