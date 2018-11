Maltempo | Salvini | Troppa incuria e ambientalismo da salotto

Maltempo : Salvini - non solo solidarietà ma aiuti concreti in tempi brevi : Belluno, 4 nov. (AdnKronos) - "Ho saltato qualche celebrazione per il 4 novembre e oggi sono qui, nel pomeriggio andrò a Terracina, mentre il presidente del Consiglio si è recato a Palermo, perchè dobbiamo testimoniare la vicinanza del governo alle popolazioni colpite da Nord a Sud dal Maltempo. Ma

Maltempo - Salvini sfida l'Ue : ?"La letterina va in archivio" : L'ondata di Maltempo sta piedango tutta Italia da Nord a Sud. Mentre il premier Giuseppe Conte si trova a Palermo dopo la tragedia di questa notte dove hanno perso la vita 12 persone, Matteo Salvini è andato a Belluno. Il vice premier leghista è andato a visitare insieme alla protezione civile i luoghi colpiti dal Maltempo e dai nubifragi.E proprio nel corso della conferenza stampa dal centro coordinamento soccorsi dell'aeroporto di Belluno, ...

Tragedia del Maltempo dal Veneto alla Sicilia. Salvini : 'Daremo tutto l'aiuto possibile'. Conte a Palermo : 'In settimana un cdm con i primi provvedimenti' ha promesso il vicepremier dal bellunese. Stanotte Tragedia in una villa nel palermitano: 9 persone appartenenti a due famiglie sono morte annegate da ...

Maltempo - ad Agrigento altri due morti in un torrente | Salvini : paghiamo anni di ambientalismo da salotto : I corpi dei due tedeschi travolti con la propria auto da un torrente esondato nei pressi di Cammarata. Il ministro dell'Interno si è recato in Veneto, mentre il premier Conte ha raggiunto la Sicilia.

Maltempo : Salvini - pronti già 250 mln di euro per i primi aiuti a tutte le zone colpite : Belluno, 4 nov. (AdnKronos) - "Ho già trovato 250 milioni di euro, che sono pronti per i primi aiuti per tutto il Paese, da Nord a Sud, e continuerò a cercare per trovare altri fondi, senza nuovi provvedimenti legislativi. Mi sono sentito ieri sera con il presidente del Consiglio e nei prossimi gior

Maltempo - Salvini contro ambientalisti da salotto : “Se non tocchi l’alberello e non draghi il fiume la natura presenta il conto” : “Troppi anni di incuria e malinteso ambientalismo da salotto che non ti fanno toccare l’albero nell’alveo ecco che l’alberello ti presenta il conto”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Belluno con il presidente del Veneto Luca Zaia dove ha sorvolato le zone colpite dall’eccezionale Maltempo dei giorni scorsi. “Il bosco vive e deve essere curato e il greto del torrente dragato – ha aggiunto -. L’inerzia, ...

Maltempo - Salvini : “Servono 40 miliardi per mettere in sicurezza il territorio. Letterine dall’Europa? In archivio” : “Per mettere in sicurezza il territorio nazionale servono 40 miliardi di euro. Mi impegno di raccogliere e spendere con l’auspicio che non arrivino Letterine di contestazione da Bruxelles perché spendiamo troppo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, oggi a Belluno dove ha sorvolato le zone colpite dal Maltempo eccezionale dei giorni scorsi. “La letterina dall’Europa arrivata nei giorni scorsi finisce in ...

Maltempo - Salvini in Veneto annuncia 250 milioni per il dissesto : "Non porto solo solidarietà, siamo cercando i soldi in cassetti e cassettini, 250 milioni di euro sono già pronti per tutte le comunità colpite, da Nord a Sud, e continueremo a cercare altri fondi". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando dei danni fatti dal Maltempo, nel corso della conferenza stampa al Centro Coordinamento Soccorsi dell'aeroporto di Belluno. "In ...

Maltempo - Salvini in Veneto : 'Porto primi aiuti concreti' : 'Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo. Buona domenica Amici, chi si ferma e' ...

