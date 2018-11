Maltempo : Salvini - pronti già 250 mln di euro per i primi aiuti a tutte le zone colpite : Belluno, 4 nov. (AdnKronos) - "Ho già trovato 250 milioni di euro, che sono pronti per i primi aiuti per tutto il Paese, da Nord a Sud, e continuerò a cercare per trovare altri fondi, senza nuovi provvedimenti legislativi. Mi sono sentito ieri sera con il presidente del Consiglio e nei prossimi gior

Maltempo - Salvini contro ambientalisti da salotto : “Se non tocchi l’alberello e non draghi il fiume la natura presenta il conto” : “Troppi anni di incuria e malinteso ambientalismo da salotto che non ti fanno toccare l’albero nell’alveo ecco che l’alberello ti presenta il conto”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Belluno con il presidente del Veneto Luca Zaia dove ha sorvolato le zone colpite dall’eccezionale Maltempo dei giorni scorsi. “Il bosco vive e deve essere curato e il greto del torrente dragato – ha aggiunto -. L’inerzia, ...

Maltempo - Salvini in Veneto annuncia 250 milioni per il dissesto : "Non porto solo solidarietà, siamo cercando i soldi in cassetti e cassettini, 250 milioni di euro sono già pronti per tutte le comunità colpite, da Nord a Sud, e continueremo a cercare altri fondi". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando dei danni fatti dal Maltempo, nel corso della conferenza stampa al Centro Coordinamento Soccorsi dell'aeroporto di Belluno. "In ...

Maltempo - Salvini : “Servono 40 miliardi per mettere in sicurezza il territorio. Letterine dall’Europa? Finiscono in archivio” : “Per mettere in sicurezza il territorio nazionale servono 40 miliardi di euro. Mi impegno di raccogliere e spendere con l’auspicio che non arrivino Letterine di contestazione da Bruxelles perché spendiamo troppo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, oggi a Belluno dove ha sorvolato le zone colpite dal Maltempo eccezionale dei giorni scorsi. “La letterina dall’Europa arrivata nei giorni scorsi finisce in ...

Maltempo - Conte in Sicilia. Fico 'Tragedia inaccettabile'. Salvini 'Colpa dell ambientalismo da salotto' : ... ma dobbiamo innanzitutto sostenere chi ha perso tutto in poche ore dopo anni di lavoro e sacrifici', scrive su Facebook il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, dei Cinquestelle. E aggiunge: '...

Maltempo - Salvini e il selfie sorridente : «Vado a Belluno» L’ira dei social Video | Foto : Il vicepremier ha annunciato la visita alle zone colpite da frane e alluvioni pubblicando un selfie sorridente nella laguna di Venezia: in tanti criticano il suo atteggiamento

Maltempo - Conte in Sicilia. Fico 'Tragedia inaccettabile'. Salvini 'Stiamo uniti' : ... ma dobbiamo innanzitutto sostenere chi ha perso tutto in poche ore dopo anni di lavoro e sacrifici', scrive su Facebook il viceministro dell'Economia, Laura Castelli . E aggiunge: 'Credo si possa ...

Maltempo - quella foto di Salvini sorridente che scatena polemiche sui social : Il solito diluvio di tweet e foto di Matteo Salvini. In ore drammaticamente eccezionali. Mentre si aggiornava il numero dei morti provocati dal Maltempo - con una vera e propria tragedia in Sicilia - ...

Maltempo - il Ministro Salvini sorvola il Bellunese : “Territorio devastato” : Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha sorvolato in elicottero le zone del Bellunese interessate dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi: lo ha reso noto su Twitter, dove ha scritto “Qui montagne di #Belluno con @zaiapresidente, foreste distrutte, territorio devastato. Ora scendiamo a vedere“. L'articolo Maltempo, il Ministro Salvini sorvola il Bellunese: “Territorio devastato” sembra essere il primo ...

Maltempo - oggi allerta arancione in 6 Regioni |Mattarella chiama Zaia | Salvini : subito 200 mln : Sarà una domenica di paura per nuove precipitazioni sul Paese. Si muove la Protezione Civile: le zone interessate sono Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Sicilia, sui versanti jonico e tirrenico meridionale della Calabria e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna.

Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Casa sommersa : tutti annegati a Casteldaccia. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...