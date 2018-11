Maltempo | rischio valanghe sulle Alpi | Sondrio vieta le escursioni

Maltempo - ecco dov'è cresciuto di più il rischio alluvioni. La mappa dell'Italia più 'fragile' : la cronaca 04 novembre 2018 Maltempo: dal Veneto alla Sicilia, una settimana da incubo. Tutto quello che c'è da sapere I dati messi a disposizione dall'ISPRA stessa si concentrano in particolare su ...

Maltempo - ecco dov’è cresciuto di più il rischio alluvioni. La mappa dell’Italia più “fragile” : L’istituto per la protezione e la ricerca ambientale ha presentato il suo nuovo rapporto sul pericolo idrologico aggiornando al 2017 analisi che ci consentono di capire qual è lo stato dell’Italia. Ne emerge che poco più di due milioni di italiani sono esposti allo scenario di «maggior rischio» e altri 6,1 a quello «medio». ...

Maltempo - ecco dov’è cresciuto di più il rischio alluvioni. La mappa dell’Italia a rischio : «Le aree a pericolosità idraulica elevata in Italia risultano pari a 12.405 chilometri quadrati, le aree a pericolosità media ammontano a 25.398 chilometri quadrati, quelle a pericolosità bassa (scenario massimo atteso) a 32.961 chilometri quadrati». A fornire questi numeri è l’istituto per la protezione e la ricerca ambientale nel suo nuovo rapporto sul rischio idrologico. ...

Maltempo Palermo - il sindaco di Altavilla : “La zona in cui è esondato il fiume Milicia è ad altissimo rischio” : “La zona in cui e’ esondato il fiume Milicia e’ ad altissimo rischio, non solo per le condizioni dell’alveo che va ripulito ma per l’enorme numero di case abusive costruite. Lo denunciamo da anni. L’ultimo esposto e’ di un anno fa e l’ho fatto con l’ex sindaco di Casteldaccia“: lo ha dichiarato oggi sindaco di Altavilla Milicia, Giuseppe Virga, il cui Comune è separato dal corso ...

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : dolore e rabbia del sopravvissuto - “non avvertiti del rischio” : “Se c’era questo pericolo, perché non ci avvertivano? Così avremmo evitato di trascorrere il ponte di Ognissanti in quel villino dove trascorriamo l’estate“: lo ha dichiarato Giuseppe Giordano, l’uomo sopravvissuto alla tragedia di Casteldaccia, che ieri sera ha perso la moglie, due figli, la suocera e altri parenti nell’alluvione. “Se avessi saputo che il fiume poteva esondare non ci saremmo mai andati, ...

Maltempo - 7 Mln italiani in aree rischio : L'Italia è tra i 10 Paesi "più colpiti al mondo per alluvioni, tempeste, ondate di calore e terremoti".

Maltempo - 7 Mln italiani in aree rischio : 11.57 Oltre 7 mln di italiani risiedono in territori a rischio idrogeologico per alluvioni (6 mln) o frane (1 mln) che interessano il 91% dei comuni.E' quanto emerge da una analisi Coldiretti. In Sicilia, colpita duramente dal Maltempo "si trovano aree a rischio nel 92,3% dei comuni, ma la percentuale sale al 100% per regioni come Valle D'Aosta,Liguria,Emilia-Romagna, Toscana,Umbria,Marche, Molise, Basilicata e Calabria". L'Italia è tra i 10 ...

Maltempo - strage di alberi sulle Dolomiti : “adesso l’ecosistema del Lago di Garda è a rischio”. Tronchi fin nelle spiagge dell’Adriatico : 1/6 ...

Maltempo : abbattuti 14 milioni di alberi - a rischio l’equilibrio ambientale : 1/9 ...

Maltempo - giornata di passione : allerta e rischio nubifragi a Trapani - Marsala e provincia : Si prevede una giornata di passione per la provincia di Trapani dal punto di vista del Maltempo. Ha piovuto tutta la notte, e pioverà tutto il giorno. L'allerta meteo è stata diramata per Marsala, ...

Maltempo - il fiume Sarno a rischio esondazione : tensione a Scafati : Approfondimenti Giorno dedicato ai Defunti, pioggia e disagi a Salerno: le previsioni 2 novembre 2018 Il Maltempo rischia di provocare nuovi e ingenti danni anche in provincia di Salerno. Si attende, ...

Maltempo : serve una gestione del rischio idrogeologico : "Dovremo imparare a convivere con il rischio idrogeologico in maniera più intelligente". E' il commento di Paolo Paronuzzi , docente di geologia applicata al Dipartimento politecnico di ingegneria e ...