Maltempo Palermo | alluvione a Casteldaccia | dolore e rabbia del sopravvissuto | “non

Maltempo - a Palermo è strage di bambini : Rachele - Federico e Francesco tra i morti di Casteldaccia : Tra le nove vittime di Casteldaccia, dove il fiume Milicia è esondato travolgendo una villetta, ci sono tre bambini: Rachele, 1 anno, il fratello Federico, di 15, e il piccolo Francesco, di 3. Sono morti insieme alle loro famiglie a causa della furia del Maltempo. Intanto, la procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo: "Case costruite troppo vicine al corso d'acqua".Continua a leggere

Maltempo Palermo : funerali in cattedrale per le vittime di Casteldaccia : I funerali delle 9 vittime dell’alluvione di Casteldaccia saranno celebrati nella cattedrale di Palermo. La camera ardente sarà tenuta nella chiesa di piazza In Gastone a Palermo e subito dopo le salme verranno trasferite in cattedrale. L'articolo Maltempo Palermo: funerali in cattedrale per le vittime di Casteldaccia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - alluvione a Palermo : i corpi delle vittime di Casteldaccia “violentati” da acqua e detriti : 1/37 LaPresse/Guglielmo Mangiapane ...

Tragedia del Maltempo dal Veneto alla Sicilia. Salvini : 'Daremo tutto l'aiuto possibile'. Conte a Palermo : 'In settimana un cdm con i primi provvedimenti' ha promesso il vicepremier dal bellunese. Stanotte Tragedia in una villa nel palermitano: 9 persone appartenenti a due famiglie sono morte annegate da ...

Maltempo a Palermo - 10 morti | Distrutte 2 famiglie : Notte drammatica in una casa di campagna non distantedalla Palermo-Catania. Al momento dell'esondazione del Milicia amici e parenti trascorrevano insieme la serata. Tre i sopravvissuti. morti anche una bimba di un anno, uno di tre e un quindicenne. Le altre vittime a Vicari ed Agrigento.

Maltempo - alluvione a Palermo : superstite della tragedia di Casteldaccia - “per due ore aggrappato ad albero” : “Sono rimasto aggrappato per più di due ore e mezzo a un albero. Gridavo con tutta la forza in corpo per chiedere aiuto per i miei familiari. Ma ho perso tutto. Mia moglie e due figli. Sono un uomo disperato“: lo ha raccontato Giuseppe Giordano, che nella tragedia di Casteldaccia (Palermo) ha perso la moglie e due figli, una di un anno e uno di 15. La terza figlia si è salvata solo perché era andata a comprare dei dolci con uno zio. ...

Maltempo Palermo : a Casteldaccia “un disastro totale” : “Ho visto un disastro totale“: lo ha dichiarato il procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, che ha sorvolato in elicottero la zona di Casteldaccia, dove, in una villetta sono morte 9 persone. Aperta un’inchiesta sulla tragedia. L'articolo Maltempo Palermo: a Casteldaccia “un disastro totale” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo a Palermo - 10 morti | Un fiume esonda e travolge una villa : distrutte due famiglie - Foto : Notte drammatica in una casa di campagna non distantedalla Palermo-Catania. Al momento dell'esondazione del Milicia amici e parenti trascorrevano insieme la serata. Tre i sopravvissuti. morti anche una bimba di un anno, uno di tre e un quindicenne. Le altre vittime a Vicari ed Agrigento.

Maltempo Palermo - tra le vittime Alessandro Scavone : era consigliere comunale di Salemi : Tra le vittime del Maltempo in Sicilia c'è Alessandro Scavone, 44 anni e imprenditore agricolo, noto per essere consigliere comunale di Salemi per il "Partito della rivoluzione", lista di Vittorio Sgarbi. E' stato travolto dalla furia dell'acqua del San Leonardo in piena mentre andava a cercare un amico disperso: "Un eroe che non ce l'ha fatta".Continua a leggere

Maltempo Sicilia - strade come fiumi a Palermo e Bagheria : Sono dieci i morti nel palermitano, vittime del Maltempo che ha colpito tutta la Sicilia Nord occidentale. Nove persone sono morte all’interno di una villa, tra cui due bambini, a Casteldaccia e un altro uomo è morto a Vicari. Disagi si sono verificati in tutta l’area, dove sono state registrate esondazioni di fiumi e allagamenti L'articolo Maltempo Sicilia, strade come fiumi a Palermo e Bagheria proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo Palermo : Esercito al lavoro per il ripristino della viabilità : Nelle prime ore di questa mattina la prefettura di Palermo ha chiesto l’intervento dell’Esercito per il ripristino della viabilità delle arterie stradali che permettono di raggiungere i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Corleone e Vicari. Una squadra di ripristino viabilità del 4° reggimento genio di Palermo, assetto specialistico dedicato alle pubbliche calamità della brigata Aosta, è prontamente intervenuta con un veicolo multiruolo VM 90, ...

Maltempo - alluvione a Palermo : tragedia di Casteldaccia - ritrovato l’uomo scomparso con la figlia : I parenti hanno rintracciato Luca Rughoo e la figlia Emanuela: dei due si erano perse le tracce dopo la tragedia di Casteldaccia. Rughoo si è salvato perché era andato, con la figlia e la nipote Asia Giordano, a comprare dolciumi. Nella villa invasa dall’acqua l’uomo ha perso la moglie Monia Giordano, la madre Nunzia Flamia e il figlioletto Francesco di 3 anni. Al ritorno, quando si è reso conto della tragedia, è andato via sconvolto ...