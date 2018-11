Maltempo - oggi allerta arancione in 6 Regioni |Mattarella chiama Zaia | Salvini : subito 200 mln : Sarà una domenica di paura per nuove precipitazioni sul Paese. Si muove la Protezione Civile: le zone interessate sono Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Sicilia, sui versanti jonico e tirrenico meridionale della Calabria e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna.

Maltempo in Sicilia - danni e disagi tra Palermo e Agrigento : 100mm di pioggia a Pantelleria : Il Maltempo continua a colpire in modo particolarmente pesante la Sicilia sud/occidentale, con piogge torrenziali e violenti temporali soprattutto tra le province di Palermo, Trapani e Agrigento. A Pantelleria negli ultimi tre giorni sono caduti 100mm di pioggia. La situazione resta sotto controllo nel Palermitano. Il Cento coordinamento soccorsi costituito in Prefettura, nel capoluogo Siciliano, resta in costante contatto con i Comuni del ...

Meteo Italia : insiste il Maltempo - ecco dove colpiranno i temporali oggi : Meteo Italia - Continua la fase di maltempo. Attesi forti temporali al Sud. Meteo Italia - La saccatura atlantica che da giorni interessa a più riprese il Mediterraneo Occidentale, sta evolvendo...

Maltempo : in Veneto fino alle 14 di domani stato di preallarme e attenzione per pioggia (3) : (AdnKronos) - Domenica 4 novembre: cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso con possibili nubi basse al primo mattino in qualche fondovalle prealpino. Precipitazioni assenti. Temperature minime senza variazioni di rilievo o in locale diminuzione, massime in ulteriore lieve aumento. Venti in

Maltempo : in Veneto fino alle 14 di domani stato di preallarme e attenzione per pioggia (2) : (AdnKronos) - A tutti gli Enti gestori dei ponti e attraversamenti è stato raccomandato di attivarsi per l’eliminazione di ogni ostacolo rappresentato dal materiale solido trasportato depositatosi nei pressi delle suddette strutture, soprattutto in corrispondenza delle pile. Questa la situazione pre

Maltempo : in Veneto fino alle 14 di domani stato di preallarme e attenzione per pioggia : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima pr

Maltempo - frana nel Bellunese : 3 comuni isolati. I boschi delle Dolomiti sfigurati da pioggia e vento. Zaia : ‘Siamo in ginocchio’ : Il Maltempo non dà tregua e i disagi per la pioggia e il vento dei giorni scorsi si sommano alle preoccupazioni per le perturbazioni in corso e in arrivo. Oltre ai morti, quattro solo giovedì in Alto Adige e Val d’Aosta che si sommano alle dodici vittime di inizio settimana, ci sono i danni al territorio. Venerdì mattina una frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo, nel ...

L'emergenza Maltempo colpisce il nord dell'Italia - ieri altre 4 vittime. Allerta rossa in Veneto anche oggi : Due morti in Valle d'Aosta e due in Alto Adige causati dagli alberi caduti. Particolarmente colpito il bellunese, molti i comuni isolati. Danni ai boschi ma anche alla viabilità e alla rete fognaria ...

Maltempo - fino a domenica tanta pioggia e locali nubifragi : le zone colpite : Oggi ancora allerta arancione e rossa. Nel fine settimana piogge intense interesseranno in particolar modo le regioni...

Maltempo e pioggia - la protezione civile emana l'allerta 'gialla' : La protezione civile per la giornata di domani, venerdì 2 novembre, sulla base delle previsioni meteo disponibili ha emanato un bollettino di allerta 'gialla'. Sono attesi, infatti, forti temporali ...

Maltempo - pioggia e nebbia in Calabria : auto si ribalta sulla ‘106’ : Giovedì di Maltempo in Calabria, interessata nella scorsa notte da pioggia e nebbia che si aggiungono al Maltempo dei giorni scorsi che ha causato delle vittime e ingenti danni alle infrastrutture e, soprattutto, al comparto agricolo. Nella zona di Catanzaro Lido, intanto, continuano le ricerche dello skipper disperso da domenica scorsa, dopo che la sua barca a vela si è schiantata contro gli scogli nei pressi del porto. A causa della pioggia ...

Maltempo - enormi danni nel Bellunese e in Liguria. Altri 4 morti al Nord - ancora pioggia sulla penisola Le previsioni meteo : Si aggrava il bilancio delle vittime: dopo la tregua di mercoledì tornano i temporali su tutta Italia

Maltempo - vento e pioggia non danno tregua all'Italia : cinque le vittime : L'Italia è nuovamente alle prese con la violenza di pioggia e vento. Sono cinque le vittime: due in Valle d'Aosta, una nel Bresciano, una a Bolzano e una a Roma. Allerta rossa per il Veneto e ...