Maltempo | numero solidale 45500 esteso a tutte le regioni colpite

Maltempo : numero solidale anche per la provincia di Trento : A seguito della richiesta del Presidente della provincia Autonoma di Trento, dal 4 novembre e fino al 3 dicembre, sarà possibile donare attraverso il numero solidale 45500 anche a sostegno delle popolazioni della provincia Autonoma di Trento oltre che per quelle delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria che avevano formalizzato la richiesta già nella giornata di ieri. L’iniziativa di solidarietà, promossa dal Dipartimento della ...

Maltempo - allagamenti nel Trapanese : fiumi sorvegliati speciali - numerosi alberi caduti : Situazione di forte Maltempo in Sicilia, dove pioggia e vento stanno interessando diverse zone della regione nella quale permane, per oggi, un’allerta rossa della protezione civile. Resta massima l’attenzione nel Trapanese. Il Maltempo non dà tregua e dopo una mattina con precipitazioni deboli, intorno alle 13 un violento temporale si è abbattuto soprattutto nella zona di Marsala, trasformando diverse strade in fiumi e creando ...

Maltempo : dal 04 Novembre attivo il numero solidale 45500 : Su richiesta dei presidenti delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, grazie al protocollo d’intesa esistente tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli operatori di telefonia fissa e mobile, sarà attivo dalle ore 0.00 del 4 Novembre il numero solidale 45500 a sostegno delle popolazioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, colpite dal Maltempo negli ultimi giorni. Attraverso gli operatori che aderiranno ...

Maltempo Toscana : numerosi interventi di soccorso in Lunigiana : I carabinieri della compagnia di Pontremoli (Massa Carrara) sono stati impegnati in numerosi interventi in Lunigiana nelle scorse ore, prestando aiuto in oltre 500 operazioni di soccorso. Le emergenze da affrontare sono state numerose e molto vasto il territorio interessato considerate anche le tante frazioni lontane e non facilmente raggiungibili dove non è comunque mancato il supporto dei carabinieri. Decisivo il pronto intervento dei ...

Maltempo - numero di relitti imprecisato : chiuso il porto di Rapallo : La Capitaneria di porto ha chiuso alla navigazione il porto di Rapallo dove sono affondate decine di imbarcazioni di ogni dimensione a causa della mareggiata di lunedì. La rottura della diga del porto privato Carlo Riva ha provocato una strage di yacht e nello specchio acqueo portuale sono presenti “un numero imprecisato di relitti affondati e semiaffondati” si legge nella ordinanza della Circomare di Rapallo. Prevede ...

Maltempo : Borrelli - tempesta perfetta ha causato 10 vittime e numerosi feriti (2) : (AdnKronos) - Borrelli ha quindi spiegato. "Io sono qui per testimoniare la vicinanza mia e del governo al Veneto e per ringraziare tutti coloro che in queste ore stanno operando nei soccorsi. E per ricordare che un vigile del fuoco volontario in provincia di Bolzano ieri sera è perito proprio nell'

Maltempo : Borrelli - tempesta perfetta ha causato 10 vittime e numerosi feriti : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - "Questo è stato un evento eccezionale, lo sapevamo, eravamo tutti pronti, e bene ha fatto il presidente Zaia a chiedere lo stato di mobilitazione della Protezione Civile nazionale, subito firmato dal presidente del Consiglio". Lo ha detto il Capo del Dipartimento della

Maltempo - sale il numero dei morti : scuole chiuse - crolla il soffitto in un’aula : Un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. L’uomo era intervenuto insieme ai colleghi per mettere in sicurezza una strada e a causa delle forti piogge e il vento che in quel momento si stavano abbattendo sulla zona è rimasto travolto da un albero. Il vigile del fuoco è stato subito soccorso dai colleghi che si trovavano con lui, ma nulla hanno potuto fare per salvargli la vita. Il pesante tronco ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : isolate numerose località - 23mila senza elettricità : In Friuli Venezia Giulia sono ancora isolati a causa del Maltempo i paesi di Sappada, Forni Avoltri, parzialmente Rigolato, Forni di Sopra, Sauris, Timau. Le strade sono state interrotte da frane. Situazione critica a Ovaro. La caduta degli alberi sulle linee elettriche, a causa del forte vento, ha provocato l’interruzione della corrente per circa 23mila utenze. Attesa nella mattinata la piena del Fiume Tagliamento, che sta preoccupando ...

Maltempo Veneto : firmato lo stato di crisi - numerose criticità : Il presidente della Giunta regionale Luca Zaia ha firmato il decreto di stato di crisi per tutta la Regione del Veneto. La decisione è stata presa visto il perdurare del Maltempo su tutto il Veneto e in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni nelle ultime ore in numerosi territori. L’Unità di crisi attivata da Zaia, e coordinata dall’Assessore alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, ha diffuso poco fa un ...

Maltempo Italia - si aggrava il bilancio : sale il numero dei morti : Cinque vittime per il Maltempo. Due persone sono morte schiacciate nella loro auto, nel frusinate, a causa di un albero abbattuto dal forte vento e un’altra persona ha perso la vita a Terracina, sempre a causa di un albero caduto su una vettura in transito. La quarta vittima ha invece perso la vita a Napoli mentre camminava, colpita da un altro albero abbattuto dal vento, e una quinta persona è deceduta dopo essere stata colpita da un ...

Maltempo : stato di allarme in Alto Adige - numero verde per i cittadini : Da questa mattina, alle ore 10, presso la sede della Protezione civile di Bolzano, si è insediata la Centrale operativa provinciale, che ha il compito di raccogliere le informazioni e coordinare gli interventi legati all’eccezionale ondata di Maltempo che sta colpendo tutto l’Alto Adige. Dopo che sin da giovedì, in attesa dell’arrivo della pioggia, lo stato di protezione civile era stato portato da zero ad alpha, nella tarda ...

Maltempo : a Vicenza attivo numero verde per emergenze e servizio sms : Vicenza, 29 ott. (AdnKronos) - A Vicenza per informazioni sull'evoluzione del meteo e segnalazioni relative al Maltempo è attivo, fino a cessata emergenza, il numero verde 800 127 812. È possibile, inoltre, iscriversi al servizio “Sms di allarme”: è necessario mandare un sms con il proprio nome, cog