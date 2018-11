Maltempo nel Palermitano | dieci vittimeUn fiume esonda e travolta una villa | nove morti

Maltempo - strage nel Palermitano : fiume straripa e sommerge una villa a Casteldaccia - dodici morti. Tra gli annegati due bambini : Una tragedia sconvolgente, ancora causata dal Maltempo che sta flagellando l’Italia da giorni: due famiglie hanno trovato la morte in una villa di Casteldaccia nel Palermitano. Altre tre vittime tra Vicari e Agrigento, un disperso a Corleone. Conte va in Sicilia

Meteo : vasto ciclone nel Mediterraneo - spirale evidente. Ancora Maltempo sull'Italia : Spettacolare vortice ciclonico sull'Italia, Ancora tanto maltempo nel Mediterraneo, attenzione ai nubifragi. Meteo / Com'era nelle attese (ve ne parlammo ieri sera) si è sviluppato un vasto ciclone...

Maltempo - 10 morti nel Palermitano - anche due bambini : villetta sommersa dal fiume in piena. Due persone travolte da torrente nell'Agrigentino : Dopo il nordest e la Liguria, dove anche oggi resta allerta arancione per il Maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel Palermitano hanno fatto...

Maltempo - esondano fiumi : 10 morti nel Palermitano - 2 nell'Agrigentino | : Nove persone, tra cui due bambini, hanno perso la vita in una villa sommersa dall'acqua del Milicia a Casteldaccia. Un uomo è morto travolto dal fiume San Leonardo straripato a Vicari. Due vittime per ...

Maltempo - esonda un fiume vicino a Palermo e inghiotte una villa : 9 morti. Una vittima a Vicari - due nell’Agrigentino : È successo tutto in pochi secondi, dopo l’ora di cena. Il fiume che esonda, l’acqua e il fango che raggiungono la villa al confine tra i comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, sfondano i vetri dell’abitazione e la travolgono facendo 9 morti e distruggendo così due famiglie. Il Maltempo flagella la provincia di Palermo, dove si conta anche una decima vittima a Vicari. Mentre altre due persone sono decedute in ...

Maltempo Sicilia : acqua torbida - stop alla fornitura idrica nel Nisseno : Siciliacque rende noto di avere interrotto la fornitura idrica proveniente dall’acquedotto Ancipa a causa della torbidità elevata dell’acqua in ingresso al potabilizzatore. I Comuni interessati all’interruzione sono Caltanissetta (chiusura totale della distribuzione, garantiti ospedale e carcere), Mazzarino (ritardi di circa 24/36 ore rispetto alla normale turnazione), Riesi (garantita la distribuzione ma sara’ anticipata ...

Maltempo - strage nel Palermitano : fiume straripa e sommerge una villa a Casteldaccia - dieci morti. Tra gli annegati due bambini : Una tragedia sconvolgente, ancora causata dal Maltempo che sta flagellando l’Italia da giorni: un’intera famiglia ha trovato la morte in una villa di Casteldaccia nel Palermitano. Tre superstiti, uno di loro ha dato l’allarme arrampicato su un albero

Maltempo - strage nel PalermitanoEsonda fiume : 10 morti e 2 dispersi : Le piogge torrenziali hanno fatto strage la scorsa notte in provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte e due risultano disperse Segui su affaritaliani.it

Maltempo - 10 morti nel Palermitano - anche due bambini. Villetta sommersa dal fiume in piena. Nuova allerta in 6 regioni : Dopo il nordest e la Liguria, dove anche oggi resta allerta arancione per il Maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel Palermitano hanno fatto...

Maltempo nel Palermitano - dieci vittimeUn fiume esonda e travolge una villa : nove i morti - fra loro tre bambini : Notte drammatica in una casa di campagna non distantedalla Palermo-Catania. Al momento dell'esondazione del Milicia amici e parenti trascorrevano insieme la serata. Tre i sopravvissuti. morti anche una bimba di un anno, uno di tre e un quindicenne. La decima vittima a Vicari.

Maltempo - 10 morti nel Palermitano - anche due bambini. Villa sommersa dal fiume in piena. Nuova allerta in 6 regioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una Villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...

Maltempo - 10 morti nel Palermitano : 2 sono bimbi. Famiglie travolte dal fiume in villa. Allerta in 6 regioni : Dopo il nordest e la Liguria, dove anche oggi resta Allerta arancione per il Maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel Palermitano hanno fatto...

Il Maltempo fa strage in Sicilia : 10 morti nel Palermitano. Anche due bambini : Il maltempo fa una vera e propria strage in Sicilia : dieci persone, tra i quali due bambini di 1 e 3 anni e un ragazzino di 15, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia, nel ...

Maltempo : dieci morti e dispersi nel palermitano : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - Sono dieci i morti nel palermitano, vittime del Maltempo che ha colpito tutta la Sicilia Nord occidentale. Nove persone sono morte all'interno di una villa, tra cui due bambini, a Casteldaccia e un altro uomo è morto a Vicari. La tragedia di Casteldaccia si è verificata