Maltempo nel Palermitano | dieci vittimeUn fiume esonda e travolge una villa | nove i morti

Maltempo - 10 morti nel Palermitano - anche due bambini. Villa sommersa dal fiume in piena. Nuova allerta in 6 regioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una Villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...

Maltempo - emergenza in Sicilia : alberi caduti nel palermitano - traffico in tilt : Un sabato sera di forte Maltempo in Sicilia, interessata da un’allerta rossa che si sta manifestando con piogge forti e vento nel palermitano e nel Trapanese. Disagi al traffico e danni. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile per caduta alberi e massi nei comuni di Cinisi, Terrasini, Monreale. A Campofelice di Fitalia i pompieri sono riusciti a raggiungere una famiglia rimasta isolata. Sono in ...

Maltempo - criticità nel Palermitano : forte vento nell’agrigentino : Forti piogge si stanno abbattendo in queste nel Palermitano e nell’Agrigentino. Nuova esondazione del fiume San Leonardo tra Vicari e Corleone. Ci sono allagamenti nelle campagne e nelle zone agricole del Corleonese. Tutte le strade del paese sono allagate per una bomba d’acqua che si e’ abbattuta nelle ultime ore. Allagamenti e alberi su strada anche a Carini, Terrasini e Citta’ del Mare. Intanto squadre dei vigili del ...