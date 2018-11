Maltempo | Mattarella | Solidarietà piena e concreta a zone colpite

Maltempo - Conte in Sicilia. Mattarella 'Solidarietà concreta'. Salvini 'Colpa dell ambientalismo da salotto' : ... ma dobbiamo innanzitutto sostenere chi ha perso tutto in poche ore dopo anni di lavoro e sacrifici', scrive su Facebook il viceministro dell 'Economia, Laura Castelli, dei Cinquestelle. E aggiunge: '...

Maltempo - oggi allerta arancione in 6 Regioni |Mattarella chiama Zaia | Salvini : subito 200 mln : Sarà una domenica di paura per nuove precipitazioni sul Paese. Si muove la Protezione Civile: le zone interessate sono Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Sicilia, sui versanti jonico e tirrenico meridionale della Calabria e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna.

Maltempo - allerta arancione in sei Regioni |Mattarella chiama Zaia | Salvini : subito 200 mln : Si muove la Protezione Civile: le zone interessate sono Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Sicilia, sui versanti jonico e tirrenico meridionale della Calabria e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna.

Maltempo. Il Veneto in ginocchio - Mattarella chiama Zaia : "Impressionato e addolorato" : Lo ha preannunciato il viceministro all'Economia Laura Castelli, secondo cui "la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura ...