Maltempo | Marevivo | “Creare sbarramenti alla foce dei fiumi”

(Di domenica 4 novembre 2018) Dopo l’rme lanciato dal sindaco di Fiumicino di tonnellate di rifiuti che dal fiume Tevere e dal fiume Aniene si sono spiaggiati sulle scogliere e sul litorale, l’associazione ambientalistarilancia il suo appello per creare deglidei fiumi in modo da raccogliere la spazzatura prima che raggiunga il mare. “A Mappatella Beach e a Fiumicino, a causa dele delle mareggiate, – spiega Rosalba Giugni, Presidente di– i rifiuti si sono riversati sulle spiagge. Bisogna agire direttamentedi tutti i fiumi italiani con degli. Questa soluzione è vantaggiosa anche economicamente, è un sistema più semplice ed impiega meno risorse rispetto al recupero sulle coste o in mezzo al mare. Comeabbiamo lanciato l’appello #RisparmiamoPlasticaAlMare perché i fiumi sono i nastri ...