Maltempo | le immagini della villetta sommersa a Casteldaccia VIDEO

Maltempo Veneto - le drammatiche immagini dalle Dolomiti bellunesi : è un disastro enorme [FOTO] : 1/40 ...

Maltempo - bellunese in ginocchio : le immagini della devastazione : Belluno, askanews, - Il nord est è in ginocchio a causa dell'eccezionale ondata di Maltempo che da domenica sta flagellando il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e in particolare il Veneto. ...

Maltempo Veneto - il Cadore visto dall’alto. Le immagini della devastazione sono impressionanti : I Vigili del fuoco continuano nel Veneto le loro attività per la messa in sicurezza di strutture di strutture danneggiate dal Maltempo nei giorni scorsi. Nella clip un sorvolo della diga si Comelico e della zona del Cadore svolto dal nucleo Sistemi aeromobile a pilotaggio remoto. L'articolo Maltempo Veneto, il Cadore visto dall’alto. Le immagini della devastazione sono impressionanti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo in Veneto - Zaia : “Disastro e devastazione - è stata una tempesta perfetta. Dall’Agordino immagini toccanti - per domani previsioni confortanti” : “La situazione è di disastro e di devastazione totale, la tempesta perfetta c’è stata“. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante un punto stampa da Belluno sul Maltempo in provincia, dopo i sopralluoghi compiuti stamattina in elicottero sull’Agordino e sul Feltrino. “L’immagine più toccante – ha aggiunto – è sicuramente la devastazione dell’Agordino. Alcuni sono totalmente ...

Maltempo - danni e disagi : le immagini dei nostri lettori : Una carrellata di video e foto pubblicate in tempo reale sui social documenta la situazione critica in molte regioni del Paese

Maltempo - danni e disagi : le immagini dei nostri lettori : Una carrellata di video e foto pubblicate in tempo reale sui social documenta la situazione critica in molte regioni del Paese

Maltempo - acqua alta anche in Slovenia : le immagini da Pirano [GALLERY] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Maltempo estremo in Sardegna : tornado colpisce la zona di Asuni [IMMAGINI] : Violenti temporali in Sardegna, anche un tornado nella zona di Asuni. Le immagini. La vasta e potente perturbazione che sta colpendo l'Italia è situata, col suo centro di bassa pressione, proprio a...

Maltempo - piogge torrenziali in Calabria : situazione critica nel cosentino jonico - le immagini in diretta da Corigliano : Imperversa il Maltempo in Calabria con forti piogge nella fascia jonica del cosentino, dove da ieri è stata lanciata l’allerta meteo massima con la criticità “rossa”. Le principali criticità si stanno registrando tra Rossano e Corigliano Calabro, dove sono già caduti oltre 120mm di pioggia e continua a diluviare. Completamente allagato il Lungomare di Schiavonea. L’intero territorio comunale dalle prime ore di questa ...

Maltempo - grandinata pazzesca a Roma : 6 salvataggi mozzafiato nella notte - bilancio è bollettino da guerra. Immagini spaventose [GALLERY] : 1/40 LaPresse/Carlo Lannutti ...

Maltempo a Roma : grandine e strade allagate - soccorsi automobilisti bloccati. Chiuse 7 stazioni della metro | Le immagini : Bomba d’acqua dal centro al Tiburtino, con strade e negozi allagati, e pesanti disagi alla circolazione. Allagata la basilica di San Sebastiano: l’acqua ha raggiunto il mezzo metro

Maltempo a Roma : grandine e strade allagate - soccorsi automobilisti bloccati. Chiuse 6 stazioni della metro | Le immagini : Bomba d’acqua dal centro al Tiburtino, con strade e negozi allagati, e pesanti disagi alla circolazione. Allagata la basilica di San Sebastiano: l’acqua ha raggiunto il mezzo metro

Maltempo Sardegna - le immagini del ponte crollato lungo la statale 195 riprese dall’alto : Nel Cagliaritano per l’ondata di Maltempo è crollato completamente il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra. Un tratto di strada, qualche chilometro prima, aveva già ceduto provocando una voragine. Le immagini della Guardia di finanza mostrano la zona dall’alto L'articolo Maltempo Sardegna, le immagini del ponte crollato lungo la statale 195 riprese dall’alto proviene da Il ...