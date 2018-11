Maltempo | Italia in ginocchio Si aggrava il bilancio in Sicilia | 12 morti | un disperso

Maltempo - Legambiente : il clima sta cambiando - “l’Italia continua ad essere impreparata” : “Il clima sta cambiando, ormai è un dato di fatto, eppure l’Italia continua ad essere impreparata“: lo denuncia Legambiente ribadendo l’urgenza di un piano nazionale di adattamento al clima e una normativa che fermi il consumo di suolo, insieme ad un’intensa attività di prevenzione. “In queste ore il primo pensiero va purtroppo alle vittime e ai dispersi e ribadiamo la piena disponibilità e supporto ai tanti ...

Maltempo - 7 Mln italiani in aree rischio : L'Italia è tra i 10 Paesi "più colpiti al mondo per alluvioni, tempeste, ondate di calore e terremoti".

Maltempo - 7 Mln italiani in aree rischio : L'Italia è tra i 10 Paesi "più colpiti al mondo per alluvioni, tempeste, ondate di calore e terremoti".

Maltempo - 7 Mln italiani in aree rischio : 11.57 Oltre 7 mln di italiani risiedono in territori a rischio idrogeologico per alluvioni (6 mln) o frane (1 mln) che interessano il 91% dei comuni.E' quanto emerge da una analisi Coldiretti. In Sicilia, colpita duramente dal Maltempo "si trovano aree a rischio nel 92,3% dei comuni, ma la percentuale sale al 100% per regioni come Valle D'Aosta,Liguria,Emilia-Romagna, Toscana,Umbria,Marche, Molise, Basilicata e Calabria". L'Italia è tra i 10 ...

Maltempo killer - Italia in ginocchio : 37 morti in un mese - peggio di un Uragano. E’ un autunno terribile per colpa del caldo anomalo : Il Maltempo che sta flagellando l’Italia ha provocato 37 morti nell’ultimo mese, e 32 morti nell’ultima settimana: un bilancio drammatico, peggiore persino dell’impatto degli Uragani nei Paesi tropicali. E’ un autunno terribile per colpa del caldo anomalo: proprio le temperature eccezionalmente elevate di Ottobre e di quest’inizio di Novembre, determinate da un persistente flusso di Scirocco che porta masse ...

Il Maltempo non abbandona l'Italia : piogge e vento forte almeno fino a lunedì : Il maltempo non abbandonerà l'Italia, almeno fino a lunedì. Dopo i disastri provocati dal maltempo nelle ultime ore, che hanno fatto almeno 10 morti nel palermitano, il vortice di bassa pressione posizionato nei pressi della Sardegna resterà sul nostro paese fino all'inizio della prossima settimana.In particolare, spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, oggi ancora alcune piogge all'estremo Nord-Ovest e soprattutto un ...

Maltempo - Animalisti Italiani : le Regioni in stato di calamità sospendano la caccia : “Le Regioni che hanno chiesto lo stato di calamità dovrebbero sospendere l’attività venatoria. Gli animali selvatici sono allo stremo e vanno tutelati. Il loro habitat è stato gravemente danneggiato, con una perdita del 25% del patrimonio forestale. Bisogna dare la possibilità alla fauna di poter affrontare l’inverno. È un atto di responsabilità verso la vita“: lo dichiara in una nota Walter Caporale, Presidente di ...

Meteo : vasto ciclone nel Mediterraneo - spirale evidente. Ancora Maltempo sull'Italia : Spettacolare vortice ciclonico sull'Italia, Ancora tanto maltempo nel Mediterraneo, attenzione ai nubifragi. Meteo / Com'era nelle attese (ve ne parlammo ieri sera) si è sviluppato un vasto ciclone...

TV - RAI3 : a “Report” il Ponte di Genova - le edicole in Italia e l’emergenza Maltempo : Nuovo appuntamento con “Report“, in onda su RAI3 lunedì 5 novembre alle 21.15. nel primo servizio dal titolo “Sotto il Ponte”, il 14 agosto alle 11.36 crolla il Ponte di Genova. Muoiono 43 persone, compresi quattro bambini. Il Ponte era stato progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi, la cui firma è nel calcestruzzo precompresso e nella struttura a cavalletti. La costruzione finisce nel 1967, e già dieci anni dopo ...

Maltempo - la denuncia dei Verdi : 'L'Italia rinuncia a 1 miliardo contro il dissesto' - : ... 'Massimo 10 anni di tempo per svolta' 30 ottobre 2018 Nessun commento Agricoltura, Anbi: 'Oggi disponibili 450 milioni per opere irrigue' 30 ottobre 2018 Nessun commento Rifiuti, Cobat: 'Economia ...

Maltempo - Chef Rubio attacca il governo : 'Perché non pensate agli italiani a Belluno?' : Chef Rubio torna all'attacco del governo. Questa volta non attacca solo il ministro Matteo Salvini , ma anche Luigi Di Maio e il premier Giuseppe Conte. Al centro il Maltempo che sta flagellando il ...

Ancora Maltempo sull'Italia fino a venerdì prossimo : Roma, 3 nov., askanews, - Il vortice di bassa pressione posizionato nei pressi della Sardegna condizionerà Ancora il tempo del nostro Paese fino alla giornata di lunedì. In particolare la domenica ...

Italia nella morsa del Maltempo : allerta rossa in Sicilia e in Sardegna. In Veneto : Lo ha preannunciato il viceministro all'Economia Laura Castelli, secondo cui "la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura ...

Italia nella morsa del Maltempo : allerta rossa in Sicilia e in Sardegna. In Veneto "situazione apocalittica" : Lo ha preannunciato il viceministro all'Economia Laura Castelli, secondo cui "la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura ...