Maltempo | il disastro? Per Salvini è colpa degli ‘ambientalisti da salotto’

Maltempo - Nino Minardo : disastro in Sicilia : Il deputato nazionale Nino Minardo, interviene con una nota sul Maltempo e il disastro avvenuto in Sicilia. "Dodici morti tra cui due bambini".

Maltempo Palermo : a Casteldaccia “un disastro totale” : “Ho visto un disastro totale“: lo ha dichiarato il procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, che ha sorvolato in elicottero la zona di Casteldaccia, dove, in una villetta sono morte 9 persone. Aperta un’inchiesta sulla tragedia. L'articolo Maltempo Palermo: a Casteldaccia “un disastro totale” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - strage nel Palermitano : il disastro alla luce del sole : La luce del giorno mostra quel che resta della villetta di Casteldaccia, teatro della tragedia avvenuta sabato sera in provincia di Palermo a causa del Maltempo e dell'esondazione del fiume Milicia. ...

Disastro Maltempo in Sicilia : fiume esonda e miete 10 vittime - tre sono bambini - Ultime Notizie Flash : Disastro Maltempo in Sicilia: in provincia di Palermo sono 10 le vittime. Tra loro anche tre bambini che si trovavano in una villa travolta dall'esondazione di un fiume

Maltempo : geologi Veneto - disastro frutto 'mancanze' accumulate in decenni (2) : (AdnKronos) - "La popolazione bellunese è fortemente operativa ed organizzata, risolverà questa emergenza, ma non può e non deve essere lasciata da sola. Scegliere la prevenzione equivale ad effettuare una scelta economicamente più sostenibile", auspica. "E la mancanza più grave è che siamo una soci

Maltempo - lo Scirocco continua a flagellare l’Italia : 2 dispersi in Sicilia - nuova disastrosa frana a Belluno e la piena del fiume Po inizia a fare paura [LIVE] : E’ un’altra giornata di forte Maltempo sull’Italia, con lo Scirocco che alimenta forti venti, piogge, temporali e anche un caldo anomalo che diventa davvero clamoroso per il mese di Novembre. Stamattina il vento proveniente dal Nord Africa ha raggiunto raffiche di 104km/h a Lampedusa, 72km/h a Falcone, 67km/h a Palermo, 66km/h a Viterbo, 61km/h a Trapani, 58km/h a Tivoli, 57km/h a Napoli, 56km/h ad Avellino, Rieti, Rocca Priora ...

Maltempo - nel Bellunese situazione disastrosa. Mancano anche i servizi essenziali : L'effetto ottico è quello di una scatola di stuzzicadenti rovesciata nel cassetto di casa, o l'inizio di una partita di Shanghai. Le immagini sono quelle riprese dall'elicottero dei vigili del fuoco e ...

Maltempo in Veneto - Zaia : “Disastro e devastazione - è stata una tempesta perfetta. Dall’Agordino immagini toccanti - per domani previsioni confortanti” : “La situazione è di disastro e di devastazione totale, la tempesta perfetta c’è stata“. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante un punto stampa da Belluno sul Maltempo in provincia, dopo i sopralluoghi compiuti stamattina in elicottero sull’Agordino e sul Feltrino. “L’immagine più toccante – ha aggiunto – è sicuramente la devastazione dell’Agordino. Alcuni sono totalmente ...

Disastro Maltempo : passata la giornata nera - gravissimi danni sulla riviera ligure : il momento del bilancio dell'ondata di maltempo che ha lasciato dietro di sé dodici vittime. Le conseguenze più pesanti in Liguria, dove resta ancora l'allerta di grado arancione per le prossime ore -

