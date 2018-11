Maltempo | frana minacce case a Biella | famiglia evacuata

Maltempo Sicilia : verifiche sul viadotto “Villano I” dopo frana : Proseguono le verifiche tecniche del personale Anas sul viadotto “Villano I” della strada statale 640 dir, in località Pietraperzia ,tra il km 8,800 (innesto con SS 626) e il km 15,400, chiuso da ieri in via precauzionale a causa di un abbassamento del piano viabile. Dell’evento si e’ subito interessato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che in queste ore sta seguendo la vicenda in prima ...

Maltempo : allerta rossa sul Veneto - Frana nel Bellunese - paesi isolati - Turista tedesca uccisa da fulmine in Sardegna : Dopo giorni di Maltempo , che ha fatto danni, permane l' allerta meteo su parte del Veneto e, in maniera più moderata, in nove Regioni del Paese. Il bollettino della Protezione civile segnala "allerta ...

Maltempo - frana ad Aprica : 10 famiglie ancora fuori casa : Il sindaco di Aprica (Sondrio) Dario Corvi, dopo l’evacuazione di 10 persone dalle loro abitazioni, in localita’ San Rocco, per uno smottamento di un terrapieno di sostegno della pista da sci Baradello, ha deciso oggi pomeriggio di confermare l’ordinanza sino ad almeno lunedi’ prossimo, in quanto prima non e’ possibile valutare con precisione la portata dei rischi ancora esistenti in zona, dopo i violenti acquazzoni ...

Maltempo - situazione in diretta : frana nel Bellunese - molti paesi isolati. Castelli : «Stop a tasse e cartelle» : Continuano i disagi in tutta Italia per l'ondata di Maltempo. In particolare è il Veneto a soffrire con frane, smottamenti e paesi isolati. Pesanti disagi anche al sud, dove gli...

Maltempo - frana nel Bellunese. Paesi isolati. "In arrivo stop tasse e cartelle" : Maltempo senza tregua. Dopo i 13 morti registrati nei giorni scorsi, ieri altre quattro persone sono rimaste vittime delle intemperie, in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige . La situazione oggi è ...

Maltempo senza tregua - frana nel Bellunese. Paesi isolati : Maltempo senza tregua. Dopo i 13 morti registrati nei giorni scorsi, ieri altre quattro persone sono rimaste vittime delle intemperie, in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige . La situazione oggi è ...

Maltempo in Veneto - comuni isolati per frana. Zaia : siamo in ginocchio - : Il governatore della Regione fa un bilancio della situazione nella zona, ancora interessata da un'allerta rossa. E chiede "autonomia e finanziamenti rapidi" per tornare alla normalità. Intanto, nel ...

Maltempo - frana nel Bellunese : 3 comuni isolati. I boschi delle Dolomiti sfigurati da pioggia e vento. Zaia : ‘Siamo in ginocchio’ : Il Maltempo non dà tregua e i disagi per la pioggia e il vento dei giorni scorsi si sommano alle preoccupazioni per le perturbazioni in corso e in arrivo. Oltre ai morti, quattro solo giovedì in Alto Adige e Val d’Aosta che si sommano alle dodici vittime di inizio settimana, ci sono i danni al territorio. Venerdì mattina una frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo, nel ...

Maltempo : ancora allerta rossa sul Veneto - Frana nel Bellunese - paesi isolati : Dopo giorni di Maltempo , che ha fatto danni, permane l' allerta meteo su parte del Veneto e, in maniera più moderata, in nove Regioni del Paese. Il bollettino della Protezione civile segnala "allerta ...

Maltempo - frana di terra a Belluno - comuni isolati : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Maltempo - frana nel Bellunese. Paesi isolati : Il Maltempo non allenta la presa sull'Italia. Una frana di terra e fango ha completamente ostruito nelle ultime ore la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo, nel Bellunese . Al ...

Maltempo - lo Scirocco continua a flagellare l’Italia : 2 dispersi in Sicilia - nuova disastrosa frana a Belluno e la piena del fiume Po inizia a fare paura [LIVE] : E’ un’altra giornata di forte Maltempo sull’Italia, con lo Scirocco che alimenta forti venti, piogge, temporali e anche un caldo anomalo che diventa davvero clamoroso per il mese di Novembre. Stamattina il vento proveniente dal Nord Africa ha raggiunto raffiche di 104km/h a Lampedusa, 72km/h a Falcone, 67km/h a Palermo, 66km/h a Viterbo, 61km/h a Trapani, 58km/h a Tivoli, 57km/h a Napoli, 56km/h ad Avellino, Rieti, Rocca Priora ...

Maltempo Veneto : frana nel Bellunese - paesi isolati : A causa delle piogge battenti una frana si è staccata nel Bellunese, invadendo la SR203 che collega Cencenighe ad Agordo: isolati i comuni a nord dello smottamento (Colle Santa Lucia, Rocca Pietore e Selva di Cadore). Sul posto i vigili del fuoco. “Interi paesi restano ancora senza luce, le strade non esistono più, è urgente sgomberare e ricostruire. Il varco sulla Sr203 è stato aperto da volontari e operai del Comune. Un paesaggio lunare, ...

Maltempo - Ischia è in ginocchio : frana muraglione - massi in piazza. Salvato un uomo bloccato in auto : Un grosso muro perimetrale di un albergo di via Principessa Margherita a Casamicciola, è franato questa mattina a causa delle forti piogge. Pietre e terreno sono giunti fino alla centrale piazza ...