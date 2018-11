Maltempo | esonda un fiume vicino a Palermo e inghiotte una villa | 9 morti Una vittima a

Disastro Maltempo in Sicilia : fiume esonda e miete 10 vittime - tre sono bambini - Ultime Notizie Flash : Disastro Maltempo in Sicilia: in provincia di Palermo sono 10 le vittime. Tra loro anche tre bambini che si trovavano in una villa travolta dall'esondazione di un fiume

Maltempo Palermo : torrenti esondati e frane - evacuazioni e famiglie soccorse : Situazione critica nella notte nel Palermitano, a Lercara Friddi, dove due famiglie sono state tratte in salvo dopo essere rimaste bloccate all’interno delle proprie abitazioni, invase da acqua e fango: i carabinieri sono intervenuti in contrada Immordina, dove un torrente è esondato e l’acqua ha raggiunto il primo piano di due villette, in cui si trovavano otto persone. I militari hanno tratto in salvo tutti i componenti dei due ...

Maltempo - strage nel PalermitanoEsonda fiume : 10 morti e 2 dispersi : Le piogge torrenziali hanno fatto strage la scorsa notte in provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte e due risultano disperse Segui su affaritaliani.it

Maltempo - esonda un fiume vicino a Palermo e inghiotte una villetta : 9 morti - anche due bambini. Una vittima a Vicari : È successo tutto in pochi secondi, dopo l’ora di cena. Il fiume che esonda, l’acqua e il fango che raggiungono la villa al confine tra i comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, sfondano i vetri dell’abitazione e la travolgono facendo 9 morti e distruggendo così due famiglie. Il Maltempo flagella la provincia di Palermo, dove si conta anche una decima vittima a Vicari. Dopo il Nord-est e la Liguria, dove anche oggi resta ...

Maltempo nel Palermitano - dieci vittimeUn fiume esonda e travolge una villa : nove i morti - fra loro tre bambini : Notte drammatica in una casa di campagna non distantedalla Palermo-Catania. Al momento dell'esondazione del Milicia amici e parenti trascorrevano insieme la serata. Tre i sopravvissuti. morti anche una bimba di un anno, uno di tre e un quindicenne. La decima vittima a Vicari.

Maltempo - dieci morti in Sicilia | A Palermo esonda un fiume e porta via nove persone : nove persone sono morte in contrada Cavallaro a Casteldaccia , Palermo, per l'esondazione del Milicia: il fiume ha travolto la villa dove due famiglie stavano trascorrendo una serata in compagnia. Tra ...

Maltempo - esondano fiumi : 10 morti in provincia di Palermo - : Nove persone, tra cui donne e bambini, hanno perso la vita in una villa sommersa dall'acqua del Milicia a Casteldaccia. Un altro uomo è morto travolto con l'auto dal fiume San Leonardo straripato a ...

Maltempo - alluvioni ed esondazioni a Palermo : 9 persone annegate a Casteldaccia - un morto a Vicari [LIVE] : Tragedia per il Maltempo in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo): 9 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in una villa a causa dell’esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle piogge cadute ieri. Sul posto vigili del fuoco, Carabinieri, Protezione civile e sanitari del 118. La villa si trova tra i Comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, nei pressi dell’autostrada Palermo-Catania. Nell’abitazione si ...

Maltempo Sicilia - ancora emergenza a Sciacca : esonda un altro torrente - il vento spezza i cavi dell’alta tensione : ancora pioggia torrenziale a Sciacca (Agrigento), dove dopo il Cansalamone nel pomeriggio e’ esondato un altro torrente, il Foce di Mezzo, situato nella localita’ balneare di contrada Foggia. Strade e viali invasi dall’acqua, scantinati e pianterreni completamente allagati. Il forte vento che sta caratterizzando il temporale tuttora in corso a Sciacca (Agrigento) ha anche divelto i cavi dell’alta tensione in contrada ...

Maltempo - il fiume Sarno a rischio esondazione : tensione a Scafati : Approfondimenti Giorno dedicato ai Defunti, pioggia e disagi a Salerno: le previsioni 2 novembre 2018 Il Maltempo rischia di provocare nuovi e ingenti danni anche in provincia di Salerno. Si attende, ...

Maltempo - continua l'allerta in molte regioni. Esondazioni in Sicilia - ancora colpito il Veneto. Fulmine uccide turista in Sardegna : Dopo una breve e flebile tregua, il Maltempo torna a flagellare ampie zone d'Italia, peraltro già colpite da vento e piogge nei giorni scorsi. Fenomeni eccezionali che hanno causato 13 vittime , più ...

Maltempo Sicilia - esondazioni e frane in tutta la regione. Strade come fiumi : “Restate a casa” : Le immagini si riferiscono a Lercara Friddi, nel Palermitano, il video mostra il fiume Platani che esonda fino ad occupare la carreggiata della statale. “Rimanete a casa“. E’ l’appello lanciato dal sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ai suoi concittadini dopo l’ondata di Maltempo che ha messo in ginocchio l’intera provincia. La pioggia battente ha causato allagamenti e frane e le previsioni meteo non fanno ben sperare per le ...

Maltempo - strade interrotte nel Bellunese ed esondazioni in SiciliaUna nuova vittima a Terracina : Continuano i disagi causati dall’ondata di Maltempo che ha investito l’Italia: domani sopralluogo del Direttore della Protezione Civile Angelo Borrelli, Preoccupa anche il Po

Sicilia colpita dal Maltempo : gravi disagi ed esondazioni sulla Palermo-Agrigento - VIDEO : Forti temporali in Sicilia, vasti allagamenti ed esondazioni tra Palermo e Agrigento. Situazione che rimane critica in Sicilia dopo i forti temporali avvenuti tra la notte e le ore mattutine : le...