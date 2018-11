Maltempo - ecco dov'è cresciuto di più il rischio alluvioni. La mappa dell'Italia a rischio : la cronaca 04 novembre 2018 Maltempo: dal Veneto alla Sicilia, una settimana da incubo. Tutto quello che c'è da sapere I dati messi a disposizione dall'ISPRA stessa si concentrano in particolare su ...

Maltempo - ecco dov’è cresciuto di più il rischio alluvioni. La mappa dell’Italia a rischio : «Le aree a pericolosità idraulica elevata in Italia risultano pari a 12.405 chilometri quadrati, le aree a pericolosità media ammontano a 25.398 chilometri quadrati, quelle a pericolosità bassa (scenario massimo atteso) a 32.961 chilometri quadrati». A fornire questi numeri è l’istituto per la protezione e la ricerca ambientale nel suo nuovo rapporto sul rischio idrologico. ...

Allerta Meteo - lunedì 05 Novembre Scuole Chiuse in molti Comuni per il Maltempo : ecco l’elenco [LIVE] : Allerta Meteo – Permane la violenta ondata di maltempo che ormai da più di una settimana sta devastando l’Italia intera: da Nord a Sud sono ingenti i danni e le vittime. Veneto, Trentino, Friuli, Sicilia, Lazio, e molte altre le Regioni colpite, con alberi caduti e molti, troppi morti. Per domani la Protezione Civile ha previsto una nuova, pesante, Allerta Meteo, pertanto saranno molti i Comuni che decideranno, preventivamente, di ...

Maltempo - ecco la villetta travolta dal fiume a Casteldaccia Diretta video : Nella Palermitano davanti alla casa sommersa dalle acque esondate del fiume Milicia: 9 vittime tra cui due bambini di uno e tre anni

Maltempo 11 morti : 9 a Casteldaccia - 1 a Vicari e 1 a Corleone - ecco i nomi : Una strage nel Palermitano con 10 morti: 9 a Casteldaccia e 1 a Vicari. Una casa nelle campagne di Casteldaccia,

Meteo Italia : insiste il Maltempo - ecco dove colpiranno i temporali oggi : Meteo Italia - Continua la fase di maltempo. Attesi forti temporali al Sud. Meteo Italia - La saccatura atlantica che da giorni interessa a più riprese il Mediterraneo Occidentale, sta evolvendo...

Maltempo : gli avvisi a Castelvetrano - Partanna e Marsala. Ecco le zone pericolose : La Commissione Straordinaria che regge il comune di Castelvetrano, in relazione all'avviso di allerta meteo codice rosso pervenuto dalla protezione civile, ha invitato tutti i cittadini a non uscire ...

Meteo - Maltempo nel weekend : ecco le regioni interessate : Una saccatura atlantica sull’Europa occidentale, dopo aver pilotato una intensa perturbazione venerdì, darà vita a una circolazione ciclonica ‘incastrata’ sul Mediterraneo centro-occidentale. Sui Balcani infatti continuerà ad agire il muro anticiclonico che ostacolerà l’avanzata verso Est di questa depressione, che di fatto manterrà il tempo instabile a tratti perturbato sull’Italia anche nel weekend. Le regioni a ...

Allerta Meteo - il Maltempo continua con lo Scirocco : altri violenti nubifragi nelle prossime ore - ecco dove [MAPPE] : 1/16 ...

Allerta Meteo - il Tirreno si “carica” : ecco i violenti temporali che “esploderanno” nella notte - attenzione al Maltempo estremo di Venerdì : Allerta Meteo – Il maltempo continua a colpire l’Italia in modo particolarmente intenso in queste ore, a partire da Roma dove ci sono pesanti disagi dopo una giornata della Festa dei Santi con forti piogge fino a 70mm nella zona meridionale della città. E si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime già pesantissimo per i fenomeni estremi dei giorni scorsi: oggi ci sono stati altri quattro morti. Due in Valle D’Aosta, ...

Maltempo Liguria - ecco il VIDEO del drammatico salvataggio dei diportisti a Rapallo ad opera dei Vigili del Fuoco : La Liguria è stata tra le regioni più devastate dall’ondata di Maltempo che si è abbattuta sull’Italia all’inizio di questa settimana. La strada per Portofino praticamente non esiste più, crollata sotto i pesanti colpi del vento e delle mareggiate. Stesse mareggiate che hanno creato numerosi problemi lungo tutta la costa e che hanno distrutto oltre la metà delle 390 barche ormeggiate al porto di Rapallo. Le onde alte fino a 10 metri si sono ...

Maltempo Liguria - ecco la strada che collega Portofino a Santa Margherita vista dall’alto : completamente distrutta dalla furia del mare [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Maltempo - “basta alberi killer” : chiesto al Governo un decreto che obblighi i Comuni ad avviare la VTA - ecco cos’è : Basta morti, basta alberi killer. Serve subito un decreto legge che obblighi tutti i Comuni d’Italia ad avviare la “VTA” (Visual Tree Assessment) e a stilare un censimento degli alberi “Gis” con relativa analisi della staticità. E’ la proposta che Assoimpredia (Associazione Nazionale Imprese di difesa e tutela ambientale) lancia al Governo nazionale, e in particolare al Ministro dell’Ambiente e al Ministro dell’Agricoltura, dopo il Maltempo ...

Maltempo - alberi caduti : ecco come è possibile evitare che accada : Dalla potatura fatta con i giusti criteri alle mappe fornite dai satelliti, sono molte le tecnologie che permettono di controllare la salute degli alberi prima che diventino troppo fragili e pericolosi, come quelli abbattuti dal forte vento arrivati con quest’ultima perturbazione. “Ogni intervento sul verde non e’ un costo, ma un investimento sul futuro: non solo per evitare cadute ma anche per massimizzare i servizi ...