Maltempo e polemiche sui selfie | Salvini | me ne frego e lavoro

Maltempo e allerta via sms : negli Stati Uniti polemiche per il “Presidential Alert” : Il Maltempo che ha investito in particolare in queste ore la Calabria ha rilanciato la necessità di avvertire tempestivamente la popolazione sulle calamità naturali, in via precauzionale. negli Stati Uniti è stato sperimentato di recente un nuovo sistema di sms: mercoledì scorso, alle 14:18 ora di New York, tutti gli americani dotati di telefonino (225 milioni di persone) hanno ricevuto un messaggio intitolato “Presidential Alert“, ...