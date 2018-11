Maltempo | disperso medico a Corleone | trovata la sua auto

Sicilia - Maltempo : ennesima tragedia - 10 morti e un disperso : Sicilia - Il maltempo torna a mietere vittime. Dieci morti e un disperso. Sicilia - Si torna a scrivere dell'ennesima tragedia generata dalle avverse condizioni meteorologiche. In Sicilia, il...

Maltempo. Un altro disperso in Sicilia : 04.39 Maltempo. In Sicilia sono in corso le ricerche di Giuseppe Liotta, 40 anni, medico palermitano che si stava recando nell'ospedale di Corleone per prendere servizio. La sua auto è stata trovata in contrada Raviotta, tra Ficuzza e Corleone, sulla statale 118interrotta in diversi punti per smottamenti e allagamenti.

Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Casa sommersa : tutti annegati a Casteldaccia. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...

Maltempo : trovato morto in un fiume uomo disperso nel Bresciano : E' stato trovato morto nelle acque del Chiese, gonfiate dal Maltempo e dalla pioggia degli ultimi giorni, l'uomo disperso da lunedì nel Bresciano. Egidio Fontana, 85 anni, di Nozza di Vestone si era allontanato da casa lunedì sera per una passeggiata mentre imperversava il Maltempo. A lanciare l'allarme era stata la nipote che abita nell'appartamento sopra il suo. Dopo due giorni di ricerche senza esito da ...

Maltempo Calabria : skipper disperso - proseguono le ricerche : Si intensificano le ricerche del diportista scomparso domenica scorsa al largo della spiaggia di Catanzaro Lido: l’uomo, a bordo di una barca a vela battente bandiera canadese, avrebbe tentato di entrare nel porto, ma le pessime condizioni meteo-marine e, forse, anche un’avaria al motore, lo avrebbero spinto contro gli scogli. Le ricerche finora non hanno dato alcun esito. Le operazioni proseguono anche nelle ore notturne con ...

Maltempo : 11 morti e un disperso - allerta rossa su Veneto e Trentino - : In arrivo un'altra perturbazione. La Protezione civile ha diramato un avviso arancione sulla Liguria, una delle Regioni più colpite con paesi isolati, porti danneggiati e 20mila persone senza ...

Maltempo Veneto - trovato un uomo disperso a Falcade : è l’11esima vittima dell’allerta meteo : È stato ritrovato senza vita nelle acque del torrente Focobon, a Belluno, il corpo di un uomo disperso per il Maltempo. Si tratta di Ennio Piccolin, artigiano edile di 61 anni: è l'undicesima vittima italiana dell'allerta meteo. In tutta la provincia la situazione è ancora critica: il prefetto ha disposto anche per domani la chiusura delle scuole.Continua a leggere