Maltempo | dieci morti a Palermo - Esonda un fiume e porta via nove persone

Maltempo : dieci morti e dispersi nel palermitano : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - Sono dieci i morti nel palermitano, vittime del Maltempo che ha colpito tutta la Sicilia Nord occidentale. Nove persone sono morte all'interno di una villa, tra cui due bambini, a Casteldaccia e un altro uomo è morto a Vicari. La tragedia di Casteldaccia si è verificata

Maltempo - è strage in Sicilia : dieci morti - due famiglie sterminate dal fiume in piena : Una tragedia immane travolge la Sicilia, Casteldaccia e Palermo, ma soprattutto Giuseppe Giordano: lui era fuori dalla villa divenuta trappola ed è stato sbattuto contro un albero dalla furia...

Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Casa sommersa : tutti annegati a Casteldaccia. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...