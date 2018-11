Maltempo | dalla Sicilia al Veneto il bilancio di una settimana da incubo La conta dei

Il Maltempo fa strage - villetta sommersa dalla furia dell'acqua : nove morti - due sono bambini : Tragedia a Casteldaccia, alle porte di Palermo. Un'abitazione è stata commersa a causa dell'esondazione del fiume Milicia...

Maltempo Belluno : tutta la città alimentata elettricamente con generatori o dalla rete : Risulta alimentata elettricamente tutta la città di Belluno, con generatori o dalla rete principale. Persistono però i problemi di blackout a causa dell’esaurirsi del carburante. “Ricordiamo il numero fornito da Enel – sottolinea il Sindaco, Jacopo Massaro – quale comunicare eventuali distacchi di corrente, che è lo 0437/392387”. “Cosa NON fare. In questo momento, sono necessari solamente gli interventi sul ...

Maltempo : auto riemerge dalla ghiaia del Cellina Meduna : Dopo 5 giorni, da lunedì 29 ottobre, riemerge solo oggi un'auto sepolta dalla ghiaia del Cellina-Meduna , a Zoppola . A segnalarla per primo è stato un abitante del paese, Gianni Sartor , che ha ...

Maltempo - a Sciacca è ancora emergenza : strade devastate dalla bomba d'acqua - frane e smottamenti : Questa ondata di Maltempo, oltre a mettere a repentaglio l'incolumità dei residenti, rischia di compromettere seriamente anche i settori dell'economia maggiormente produttivi, tra cui agricolo. L'...

Maltempo Liguria - ecco la strada che collega Portofino a Santa Margherita vista dall’alto : completamente distrutta dalla furia del mare [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Maltempo Trentino - Dolomiti stravolte : milioni di alberi abbattuti dalla furia dei venti [FOTO e VIDEO] : 1/15 ...

Maltempo Venezia : salvati dalla salsedine i due arazzi di Mirò : salvati dalla salsedine i due arazzi da un milione di euro firmati dal grande artista Joan Mirò che nella notte fra lunedì e martedì si erano inzuppati per l’eccezionale acqua alta a Venezia. ”Abbiamo ricevuto rassicurazioni che questa notte i due arazzi arriveranno da Asti – spiega l’Ad di Venice Exhibition srl, Mauro Rigoni – e li posizioneremo nella sala a loro dedicata appena in tempo per l’opening della ...

Maltempo : Venezia - salvati dalla salsedine i due arazzi di Mirò inzuppati da acqua alta (2) : (AdnKronos) - “I due preziosi arazzi - hanno rassicurato dall'arazzeria Scassa di Asti - sono stati osservati speciali da parte dei nostri arazzieri giorno e notte tra martedì e mercoledì. In particolare sono stati immersi in una vasca riempita con dell'acqua purificata dal calcare. All'interno sono

Maltempo Rapallo : iniziata la rimozione del relitto dalla foce del fiume : Vigili del fuoco al lavoro a Rapallo dove sono iniziate nel pomeriggio di oggi e proseguiranno ancora per le prossime ore le operazioni di disincastro e recupero del relitto che ostruisce la foce del fiume San Francesco. Si tratta di una delle imbarcazioni che si sono arenate in seguito del disastro dovuto al Maltempo che ha flagellato la cittadina del Tigullio due notti fa. I lavori si concluderanno nella notte. Sul posto sono impegnati i ...

Alessandria - cani lupo scortati dalla polizia in strada : erano scappati per il Maltempo : La singolare scena nel'Alessandrino dove la polizia stradale era intervenuta per un ingorgo scoprendo che era dovuto a due cani lupo che camminavano tranquillamente in strada. I due esemplari sono stati scortati per alcuni chilometri fino ad un luogo più sicuro prima che venissero rintracciati i proprietari.Continua a leggere

Maltempo - surfista sloveno sorpreso dalla tempesta in Croazia ritrovato vivo a Trieste : Un surfista sloveno dato per disperso da ieri pomeriggio in Istria (Croazia), sorpreso dalla tempesta che sta flagellando l’Adriatico, e’ stato trovato vivo nei pressi di Trieste. Lo riferiscono i media croati citando la polizia istriana. Nonostante l’allarme rosso per l’intero Adriatico e lo scirocco che a momenti raggiungeva i 150 km orari, Goran Jablanov, di 47 anni, ieri pomeriggio, non ha voluto rinunciare, insieme a ...

Maltempo Calabria : barca trascinata dalla corrente a Catanzaro - un morto : Nel tardo pomeriggio di ieri è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, vicino al porto di Catanzaro, in Calabria, il corpo senza vita di un uomo: la vittima era a bordo di un’imbarcazione da diporto che è stata trascinata a riva dalla forte corrente generata dalla forte ondata di Maltempo. L'articolo Maltempo Calabria: barca trascinata dalla corrente a Catanzaro, un morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - un altro morto in Calabria : uomo ucciso dalla furia del mare a Catanzaro - è la 5ª vittima delle ultime ore [LIVE] : Forte Maltempo in Calabria, dove a causa di una frana nella notte sono morte 4 persone a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La furia del Maltempo ha causato una quinta vittima: una imbarcazione da diporto è stata trascinata a riva dalla forte corrente vicino al porto di Catanzaro. Sul luogo i Vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. L'articolo Maltempo, un altro morto in Calabria: uomo ucciso dalla furia del mare a ...

Maltempo : Italia flagellata dalla pioggia e venti di burrasca : In queste ore l’Italia è alle prese con il Maltempo: nubifragi e venti di burrasca stanno già flagellando numerose regioni del Belpaese, senza risparmiarne nessuna. Confermando quanto riportato dai modelli matematici, sulla nostra nazione è arrivata una straordinaria perturbazione atlantica, preceduta da intense correnti di vento di scirocco. Le immagini fornite dal satellite sono davvero allarmanti, perché si parla di alluvioni. Nelle prossime ...