Maltempo | dal Veneto alla Sicilia | una settimana da incubo La conta delle vittime e dei

Maltempo - 12 vittime in Sicilia : due famiglie travolte dal fiume in piena | : Tragedia a Casteldaccia, muoiono anche due bambini di 1 e 3 anni. Una vittima a Vicari e altre due nell’Agrigentino. Il premier Conte si reca sul posto

Maltempo - a Rapallo è cominciato il recupero degli yacht affondati. Le immagini della costa dal drone : A Rapallo è iniziata la rimozione delle imbarcazioni ammassate sul lungomare, i vigili del fuoco stanno portando via quelle che ostruivano il cantiere del rio san Francesco. L'articolo Maltempo, a Rapallo è cominciato il recupero degli yacht affondati. Le immagini della costa dal drone proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo - dalla Sicilia al Veneto il bilancio di una settimana da incubo. La conta dei danni : L’autunno fin troppo mite degli ultimi due mesi si è trasformato, in questi giorni, in una stagione killer: da Nord a Sud le regioni sono state travolte da piogge che hanno causato danni al territorio e diversi morti: 12, accertati al momento, in Sicilia, e quattro nei giorni scorsi nel Nord Est. La tragedia di Palermo della notte scorsa è solo l’ultimo dei tragici eventi che si sono verificati in questa settimana.... ...

12 morti per il Maltempo in Sicilia. Due famiglie inghiottite dal fiume : Nel palermitano nove delle vittime, e tra queste due bambini che si trovavano in una villetta travolta da un'ondata di acqua e fango. Per la procura di Termini Imerese alcune case erano troppe vicine ...

Maltempo Sicilia - il video della fuga dal ristorante invaso dall'acqua - : Il locale in provincia di Palermo è stato invaso dall'acqua e dal fango a causa delle forti piogge. I dipendenti hanno ripreso con un cellulare i momenti in cui sono dovuti scappare e poi hanno ...

Tragedia del Maltempo dal Veneto alla Sicilia. Salvini : 'Daremo tutto l'aiuto possibile'. Conte a Palermo : 'In settimana un cdm con i primi provvedimenti' ha promesso il vicepremier dal bellunese. Stanotte Tragedia in una villa nel palermitano: 9 persone appartenenti a due famiglie sono morte annegate da ...

Maltempo - Salvini : “Servono 40 miliardi per mettere in sicurezza il territorio. Letterine dall’Europa? In archivio” : “Per mettere in sicurezza il territorio nazionale servono 40 miliardi di euro. Mi impegno di raccogliere e spendere con l’auspicio che non arrivino Letterine di contestazione da Bruxelles perché spendiamo troppo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, oggi a Belluno dove ha sorvolato le zone colpite dal Maltempo eccezionale dei giorni scorsi. “La letterina dall’Europa arrivata nei giorni scorsi finisce in ...

Emergenza Maltempo - attivato il numero solidale 45500 per donazioni con sms e chiamate : La Protezione Civile ha attivato il numero 45500 per consentire ai cittadini di effettuare donazioni alle regioni maggiormente colpite dal maltempo: i fondi verranno ripartiti in rapporto all'entità dei danni. Con ogni chiamata o sms si possono donare 2 euro.Continua a leggere

Maltempo : numero solidale 45500 esteso a tutte le regioni colpite : In considerazione della grande estensione dell’eccezionale ondata di Maltempo che sta interessando vaste aree di tutto il territorio nazionale, con disagi e danni diffusi su tutta la Penisola, la campagna di raccolta fondi attraverso il numero solidale 45500, attivo da oggi, sarà rivolta a tutte le regioni colpite. I fondi raccolti saranno ripartiti in percentuale tra le regioni in base ai danni subiti. L’iniziativa di solidarietà – promossa dal ...

Maltempo - 10 morti nel Palermitano - anche due bambini : villetta sommersa dal fiume in piena. Due persone travolte da torrente nell'Agrigentino : Dopo il nordest e la Liguria, dove anche oggi resta allerta arancione per il Maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel Palermitano hanno fatto...

Maltempo Sicilia - la drammatica fuga dal ristorante di Bolognetta invaso dall’acqua : “Tenetevi - porca puttana” : Sui social network si moltiplicano le testimonianze filmate della straordinaria ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Sicilia nelle ultime ore. In questo video la fuga da una pizzeria in località Bolognetta letteralmente invaso da un fiume di acqua torbida. Le fasi concitate dell’uscita dal ristorante sono state riprese e pubblicate online L'articolo Maltempo Sicilia, la drammatica fuga dal ristorante di Bolognetta invaso ...

Maltempo - 10 morti nel Palermitano - anche due bambini. Villetta sommersa dal fiume in piena. Nuova allerta in 6 regioni : Dopo il nordest e la Liguria, dove anche oggi resta allerta arancione per il Maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel Palermitano hanno fatto...

Carlo Calenda a Savona per visitare le zone colpite dal Maltempo : Domani lunedì 5 novembre 2018 Carlo Calenda, già ministro allo sviluppo economico, farà visita a Savona. Afferma Roberto Arboscello segretario PD di Savona: 'Appreso della Presentazione a Genova del ...