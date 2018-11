Maltempo | da lunedì 5 allerta arancione in Veneto | Piemonte | Emilia-Romagna e Lazio

Allerta Meteo - il Maltempo continua : nuovo avviso della protezione civile - fenomeni estremi anche Lunedì 5 e Martedì 6 Novembre : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, tende a stazionare a ridosso della Sardegna, continuando a far confluire correnti umide ed instabili sull’Italia. Le precipitazioni associate alla depressione, nella giornata di domani, tenderanno ad assumere carattere di persistenza sui parti delle aree alpine e pedemontane, mentre il centro-sud sarà ancora interessato da attività temporalesca. Sulla base delle ...

Maltempo a Milano - temporali e piogge fino a lunedì sera : torna l'allerta - monitorati Seveso e Lambro : Attivato il Centro operativo comunale, allertate le squadre di Protezione civile, Polizia locale e Metropolitana

Allerta Meteo - lunedì 05 Novembre Scuole Chiuse in molti Comuni per il Maltempo : ecco l’elenco [LIVE] : Allerta Meteo – Permane la violenta ondata di maltempo che ormai da più di una settimana sta devastando l’Italia intera: da Nord a Sud sono ingenti i danni e le vittime. Veneto, Trentino, Friuli, Sicilia, Lazio, e molte altre le Regioni colpite, con alberi caduti e molti, troppi morti. Per domani la Protezione Civile ha previsto una nuova, pesante, Allerta Meteo, pertanto saranno molti i Comuni che decideranno, preventivamente, di ...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 5 novembre per allerta meteo : l’elenco aggiornato delle regioni : Dal Miur l'elenco di regioni e città dove le scuole resteranno chiuse per Maltempo domani, lunedì 5 novembre. Provvedimenti già sono stati presi in Campania e in Sicilia, ma si attende la decisione delle altre regioni dove è stata diramata allerta Maltempo dalla Protezione civile, dal Veneto al Friuli.Continua a leggere

Il Maltempo non abbandona l'Italia : piogge e vento forte almeno fino a lunedì : Il maltempo non abbandonerà l'Italia, almeno fino a lunedì. Dopo i disastri provocati dal maltempo nelle ultime ore, che hanno fatto almeno 10 morti nel palermitano, il vortice di bassa pressione posizionato nei pressi della Sardegna resterà sul nostro paese fino all'inizio della prossima settimana.In particolare, spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, oggi ancora alcune piogge all'estremo Nord-Ovest e soprattutto un ...

Il Maltempo fa paura - morti e feriti : cronaca di un lunedì da incubo : Nubifragi e alberi abbattuti dal vento, scuole chiuse e disagi per i trasporti: l'ondata di perturbazioni che hanno...

Maltempo - lunedì di allerta : è il giorno più lungo : Mezza Italia è interessata da nubifragi e forti venti, e un nuovo peggioramento atteso per metà settimana. Piove quasi...

Maltempo - lunedì "in allerta" : è il giorno più lungo : Mezza Italia è interessata da nubifragi e forti venti, e un nuovo peggioramento atteso per metà settimana. Piove quasi...

Allerta Maltempo - lunedì e martedì scuole e università chiuse in tutta la provincia : La decisione presa al termine di una riunione tra prefetto e sindaci dell'Area metropolitana. La punta dell'acqua alta prevista a 145 cm alle 14.05

Roma - scuole e asili chiusi lunedì 29 ottobre per il Maltempo : scuole chiuse a Roma lunedì 29 ottobre: la decisione è stata presa dal Comune a causa dell'allarme maltempo. «A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione...

Roma - scuole chiuse lunedì 29 ottobre per il Maltempo : scuole chiuse a Roma lunedì 29 ottobre: la decisione è stata presa dal Comune a causa dell'allarme maltempo. «A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio» la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza in tal senso. La Protezione Civile infatti ha diramato l'allerta arancione per il Lazio e la Toscana, mentre l'allarme è addirittura rosso per Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia.--Secondo le previsioni ...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 29 ottobre per allerta meteo : Dove resteranno chiuse le scuole lunedì 29 ottobre? A causa dell'allerta meteo molte regioni italiane hanno già comunicato la decisione di tenere chiusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, come Liguria, Toscana e Veneto. Ma l'elenco potrebbe aumentare nelle prossime ore, quando ci sarà un peggioramento del Maltempo.--Continua l'allerta meteo in numerose regioni italiane, dove il Maltempo non darà tregua almeno fino al prossimo ...

Maltempo Vicenza : stato di attenzione per criticità tra lunedì e martedì : Domenica di forte Maltempo in tutta Italia: tra le zone maggiormente colpite il Nord Est, dove è stata dichiarata allerta rossa. L’ondata di Maltempo che sta interessando in particolare il Veneto colpirà anche il Vicentino in particolare tra lunedì e martedì, quando è previsto un consistente aumento del livello dei fiumi e il conseguente rischio di allagamenti. Per questo motivo il sindaco Francesco Rucco ha convocato questa mattina ...

Maltempo Vicenza : la città corre ai ripari - lunedì e martedì scuole chiuse : A causa del Maltempo lunedì e martedì scuole di ogni ordine e grado chiuse a Vicenza e in provincia: lo ha deciso il prefetto di concerto con il direttore dell’ufficio scolastico provinciale. La decisione, subito comunicata al sindaco e trasferita alle scuole, è stata presa in particolare per non ostacolare con intasamenti della circolazione eventuali interventi che potrebbero rendersi necessari per far fronte alle previste criticità ...