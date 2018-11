Maltempo | Casteldaccia | Procuratore Termini Imerese arrivato su luogo tragedia

Maltempo - le immagini della villetta sommersa a Casteldaccia. VIDEO - : L'abitazione è stata invasa dall'acqua del fiume Milicia esondato: nove persone sono morte , tra cui due bambini. La villa colpita si trova in contrada Cavallaro, non distante dall'autostrada Palermo-...

Maltempo - strage nel Palermitano : fiume straripa e sommerge una villa a Casteldaccia - dieci morti. Tra gli annegati due bambini : Una tragedia sconvolgente, ancora causata dal Maltempo che sta flagellando l’Italia da giorni: un’intera famiglia ha trovato la morte in una villa di Casteldaccia nel Palermitano. Tre superstiti, uno di loro ha dato l’allarme arrampicato su un albero

Maltempo : testimone tragedia Casteldaccia - è successo tutto in pochi secondi : Casteldaccia (Palermo), 4 nov. (AdnKronos) - "E' successo tutto in pochi secondi, all'improvviso l'acqua e il fango hanno sfondato i vetri, tutte le imposte. Non abbiamo più capito niente. In pochi istanti l'acqua ha raggiunto il tetto. Io sono riuscito a uscire e salire sull'albero. Solo per questo

Maltempo - alluvione a Palermo : a Casteldaccia e Vicari “si è scatenato l’inferno in pochissimo tempo” : “Ieri sera si è scatenato l’inferno in pochissimo tempo“: lo ha raccontato all’Adnkronos il Comandante dei Vigili del fuoco di Palermo, Pietro Foderà, che sta seguendo da vicino la tragedia di Casteldaccia, dove sono morte nove persone. “Alle 23 di ieri sono arrivate in pochissimi minuti tantissime chiamate, da Vicari e da tutto il Centro Sicilia, e poi da Ficarazzi e da Casteldaccia. C’erano fiumi esondati e ...

Maltempo - alluvione a Palermo : il racconto del superstite della tragedia di Casteldaccia - “è successo tutto in pochi secondi” : tragedia per il Maltempo in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo): 9 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in una villa a causa dell’esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle intense precipitazioni. La villa si trova tra i Comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, nei pressi dell’autostrada Palermo-Catania. Nell’abitazione si trovavano amici e parenti per trascorrere insieme la serata. Due persone, un uomo e ...

Maltempo Casteldaccia - il padre del bimbo morto : era il mio cuore : "Era bellissimo. Era il mio cuore. Non c'è più". E' il disperato grido di dolore di Luca Giordano, che nella tragedia del Maltempo a Casteldaccia , Palermo, ha perso il figlioletto e la moglie. Si è ...

Maltempo : tragedia Casteldaccia - i nomi delle vittime : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - La vittima più piccola della tragedia di Casteldaccia (Palermo), costata la vita a nove persone, aveva appena un anno e si chiamava Rachele Giordano. Le vittime vivevano tra Casteldaccia, Palermo, Santa Flavia e Bagheria, sempre nel palermitano. Ecco i nomi delle altre

Maltempo - ecco la villetta travolta dal fiume a Casteldaccia Diretta video : Nella Palermitano davanti alla casa sommersa dalle acque esondate del fiume Milicia: 9 vittime tra cui due bambini di uno e tre anni

Maltempo : tragedia Casteldaccia - salme recuperate da sommozzatori Vigili fuoci : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - Sono state recuperate dai sommozzatori dei Vigili del fuoco le salme delle nove persone morte nella notte in una villetta a Casteldaccia, nel palermitano, travolta dalle acque del fiume Milicia esondato. La casa che si trova in contrada Dagali Cavallaro, in territorio d

Maltempo : sindaco Casteldaccia - una tragedia immensa la morte delle nove persone : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - "Una tragedia immensa, infinita. Non ci sono parole". Il sindaco di Casteldaccia (Palermo) Giovanni Di Giacinto è visibilmente sotto choc. Ha trascorso tutta la notte davanti alla villetta di contrada Dagali dove sono morte nove persone, sommerse dall'acqua e dal fango

Maltempo Casteldaccia - il padre del bimbo morto : era il mio cuore : "Era bellissimo. Era il mio cuore. Non c'è più". E' il disperato grido di dolore di Luca Giordano, che nella tragedia del Maltempo a Casteldaccia , Palermo, ha perso il figlioletto e la moglie. Si è ...

Maltempo strage a Casteldaccia : il dramma di Giuseppe - il capofamiglia : Una tragedia immane travolge la Sicilia, Casteldaccia e Palermo, ma soprattutto Giuseppe Giordano: lui era fuori dalla villa divenuta trappola ed è stato sbattuto contro un albero dalla furia...

Maltempo - alluvioni ed esondazioni a Palermo : 9 persone annegate a Casteldaccia - un morto a Vicari [LIVE] : Tragedia per il Maltempo in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo): 9 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in una villa a causa dell’esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle piogge cadute ieri. Sul posto vigili del fuoco, Carabinieri, Protezione civile e sanitari del 118. La villa si trova tra i Comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, nei pressi dell’autostrada Palermo-Catania. Nell’abitazione si ...

Maltempo : strage in Sicilia - 9 annegati in casa. La storia della famiglia annegata a Casteldaccia. Il dramma di Giuseppe Giordano - il capofamiglia : Una tragedia immane travolge la Sicilia, Casteldaccia e Palermo, ma soprattutto Giuseppe Giordano: lui era fuori dalla villa divenuta trappola ed è stato sbattuto contro un albero dalla furia...