Maltempo Casteldaccia | pm | Case troppo vicine al fiume esondato

Maltempo - a Palermo è strage di bambini : Rachele - Federico e Francesco tra i morti di Casteldaccia : Tra le nove vittime di Casteldaccia, dove il fiume Milicia è esondato travolgendo una villetta, ci sono tre bambini: Rachele, 1 anno, il fratello Federico, di 15, e il piccolo Francesco, di 3. Sono morti insieme alle loro famiglie a causa della furia del Maltempo. Intanto, la procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo: "Case costruite troppo vicine al corso d'acqua".Continua a leggere

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : dolore e rabbia del sopravvissuto - “non avvertiti del rischio” : “Se c’era questo pericolo, perché non ci avvertivano? Così avremmo evitato di trascorrere il ponte di Ognissanti in quel villino dove trascorriamo l’estate“: lo ha dichiarato Giuseppe Giordano, l’uomo sopravvissuto alla tragedia di Casteldaccia, che ieri sera ha perso la moglie, due figli, la suocera e altri parenti nell’alluvione. “Se avessi saputo che il fiume poteva esondare non ci saremmo mai andati, ...

Maltempo Palermo : funerali in cattedrale per le vittime di Casteldaccia : I funerali delle 9 vittime dell’alluvione di Casteldaccia saranno celebrati nella cattedrale di Palermo. La camera ardente sarà tenuta nella chiesa di piazza In Gastone a Palermo e subito dopo le salme verranno trasferite in cattedrale. L'articolo Maltempo Palermo: funerali in cattedrale per le vittime di Casteldaccia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - le immagini della villetta sommersa a Casteldaccia. VIDEO | : L'abitazione è stata invasa dall'acqua del fiume Milicia esondato: nove persone sono morte , tra cui due bambini. La villa colpita si trova in contrada Cavallaro, non distante dall'autostrada Palermo-...

Maltempo - alluvione a Palermo : i corpi delle vittime di Casteldaccia “violentati” da acqua e detriti : 1/37 LaPresse/Guglielmo Mangiapane ...

Maltempo - alluvione a Palermo : superstite della tragedia di Casteldaccia - “per due ore aggrappato ad albero” : “Sono rimasto aggrappato per più di due ore e mezzo a un albero. Gridavo con tutta la forza in corpo per chiedere aiuto per i miei familiari. Ma ho perso tutto. Mia moglie e due figli. Sono un uomo disperato“: lo ha raccontato Giuseppe Giordano, che nella tragedia di Casteldaccia (Palermo) ha perso la moglie e due figli, una di un anno e uno di 15. La terza figlia si è salvata solo perché era andata a comprare dei dolci con uno zio. ...

Maltempo Palermo : a Casteldaccia “un disastro totale” : “Ho visto un disastro totale“: lo ha dichiarato il procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, che ha sorvolato in elicottero la zona di Casteldaccia, dove, in una villetta sono morte 9 persone. Aperta un’inchiesta sulla tragedia. L'articolo Maltempo Palermo: a Casteldaccia “un disastro totale” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - alluvione a Palermo : tragedia di Casteldaccia - ritrovato l’uomo scomparso con la figlia : I parenti hanno rintracciato Luca Rughoo e la figlia Emanuela: dei due si erano perse le tracce dopo la tragedia di Casteldaccia. Rughoo si è salvato perché era andato, con la figlia e la nipote Asia Giordano, a comprare dolciumi. Nella villa invasa dall’acqua l’uomo ha perso la moglie Monia Giordano, la madre Nunzia Flamia e il figlioletto Francesco di 3 anni. Al ritorno, quando si è reso conto della tragedia, è andato via sconvolto ...

Maltempo - alluvione a Palermo : tragedia di Casteldaccia - ritrovato l’uomo scomparso con la figlia : I parenti hanno rintracciato Luca Rughoo e la figlia Emanuela: dei due si erano perse le tracce dopo la tragedia di Casteldaccia. Rughoo si è salvato perché era andato, con la figlia e la nipote Asia Giordano, a comprare dolciumi. Nella villa invasa dall’acqua l’uomo ha perso la moglie Monia Giordano, la madre Nunzia Flamia e il figlioletto Francesco di 3 anni. Al ritorno, quando si è reso conto della tragedia, è andato via sconvolto ...

Maltempo Sicilia - esonda il fiume Milicia. 9 morti a Casteldaccia : “Una tragedia immane. Mai visto niente di simile” : L’acqua e il fango proveniente dal fiume Milicia hanno sfondato i vetri della villetta di Casteldaccia dove nella notte sono morte nove persone, tra cui due bambini. E’ quanto raccontano i soccorritori che sono intervenuti subito dopo la tragedia nell’abitazione che si trova a poche centinaia di metri dal fiume esondato. “Non c’è stato il tempo per salvarsi – dicono – Una sola persona è riuscita a salvarsi solo perché è ...

Maltempo - disastrosa alluvione in Sicilia : apocalisse d’acqua e fango - 12 morti e un disperso. Le drammatiche FOTO da Casteldaccia e i NOMI delle vittime : 1/26 ...

Maltempo - strage nel Palermitano : fiume straripa e sommerge una villa a Casteldaccia - dodici morti. Tra gli annegati due bambini : Una tragedia sconvolgente, ancora causata dal Maltempo che sta flagellando l’Italia da giorni: due famiglie hanno trovato la morte in una villa di Casteldaccia nel Palermitano. Altre tre vittime tra Vicari e Agrigento, un disperso a Corleone. Conte va in Sicilia

Maltempo : Casteldaccia - Procuratore Termini Imerese arrivato su luogo tragedia : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - Il Procuratore di Termini Imerese (Palermo) Ambrogio Cartosio è appena arrivato nella villetta di Casteldaccia (Palermo) dove ieri sera sono morte nove persone travolte dal fango e dall'acqua provenienti dal fiume Milicia esondato. La Procura ha aperto un fascicolo, al

Maltempo - le immagini della villetta sommersa a Casteldaccia. VIDEO - : L'abitazione è stata invasa dall'acqua del fiume Milicia esondato: nove persone sono morte , tra cui due bambini. La villa colpita si trova in contrada Cavallaro, non distante dall'autostrada Palermo-...