Maltempo Caserta | “La circolazione ferroviaria torna verso la normalità”

Maltempo : ancora rallentata la circolazione ferroviaria nel nodo di Caserta : ancora rallentato il traffico ferroviario nel nodo di Caserta dopo i danni causati da un incendio provocato da un fulmine in un locale tecnico della stazione. Cento i tecnici al lavoro, personale di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) e ditte appaltatrici, h24 per il ripristino totale dell’infrastruttura. Attualmente sono percorribili tre dei sette binari per le relazioni Foggia-Benevento-Cassino, Cancello-Gricignano-Aversa e viceversa, ...

Maltempo - ciclone sul Tirreno : bomba d’acqua provoca danni e disagi a Caserta - 49mm in centro : Una bomba d’acqua si e’ abbattuta sulla città di Caserta e su alcuni comuni vicini, in particolare su Recale, e ha provocato danni ingenti; vi sono strade impraticabili e sottopassi allagati oltre ad alberi pericolanti. Il capoluogo e’ rimasto sotto una bufera di pioggia, vento e grandine per quasi mezz’ora, in cui sono caduti ben 49mm di pioggia; alcune persone sono rimaste intrappolate nelle auto in panne ...