Maltempo - casa sommersa dall'acqua in provincia di Palermo - tra i nove morti due bambini di uno e due anni : La tragedia nelle campagne di Casteldaccia dove due nuclei familiari si erano riuniti nel casolare. Tra le vittime un ragazzo di 15 anni, si è salvato solo il capofamiglia. Altri tre dispersi a Corleone e Vicari

Maltempo - frana ad Aprica : 10 famiglie ancora fuori casa : Il sindaco di Aprica (Sondrio) Dario Corvi, dopo l’evacuazione di 10 persone dalle loro abitazioni, in localita’ San Rocco, per uno smottamento di un terrapieno di sostegno della pista da sci Baradello, ha deciso oggi pomeriggio di confermare l’ordinanza sino ad almeno lunedi’ prossimo, in quanto prima non e’ possibile valutare con precisione la portata dei rischi ancora esistenti in zona, dopo i violenti acquazzoni ...

Maltempo Sicilia - esondazioni e frane in tutta la regione. Strade come fiumi : “Restate a casa” : Le immagini si riferiscono a Lercara Friddi, nel Palermitano, il video mostra il fiume Platani che esonda fino ad occupare la carreggiata della statale. “Rimanete a casa“. E’ l’appello lanciato dal sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ai suoi concittadini dopo l’ondata di Maltempo che ha messo in ginocchio l’intera provincia. La pioggia battente ha causato allagamenti e frane e le previsioni meteo non fanno ben sperare per le ...

Maltempo Sicilia - il Comune di Agrigento : “Rimanete in casa e non utilizzate le auto” : Il Comune di Agrigento, a causa delle condizioni meteo avverse che interessano l’area, invita i cittadini a restare in casa, a “non utilizzare mezzi se non per urgenze e necessità improrogabili limitando gli spostamenti“, a evitare di sostare vicino ad alberi e pali della pubblica illuminazione, e di non rimanere in locali interrati e seminterrati. A causa del Maltempo ad Agrigento si registrano danni in via Garibaldi, chiusa ...

Maltempo in Sicilia - fiumi di acqua e fango. I sindaci di Lercara e Sciacca : State a casa : Il Maltempo non dà tregua. Da questa notte piove ininterrottamente su tutta la Sicilia. A Sciacca e a Ribera le strade si sono trasformate in fiumi, mentre il torrente Cansalamone è esondato inondando ...

Maltempo Sicilia - alluvione a Sciacca : scuole chiuse - “non uscite di casa” [VIDEO] : La forte ondata di Maltempo in atto in Sicilia ha trasformato le strade in fiumi in numerose località: tra le più colpite Sciacca e Ribera, in provincia di Agrigento. Il torrente Cansalamone è esondato inondando di acqua e fango la SS115 che collega Sciacca ad Agrigento, provvisoriamente chiusa al traffico. Il sindaco di Sciacca ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo ed ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado: i cittadini “sono ...

Maltempo - nubifragio a Ischia : soccorso uomo bloccato in auto - frana a Casamicciola : Un forte temporale ha investito oggi Ischia, poco prima dell’alba: un uomo è finito con il suo furgone in un’area allagata dalla pioggia a Panza, ed è stato soccorso dai vigili del fuoco. A causa delle intense precipitazioni ha ceduto un grosso muro perimetrale di un albergo di via Principessa Margherita a Casamicciola: il terreno ha raggiunto piazza Marina, invasa da detriti. Sul posto polizia municipale e carabinieri. Sarebbero ...

Pompei - la conta dei danni del Maltempo : lupanare - casa del Fauno e tempio di Apollo chiusi per verifiche : Dopo la tempesta si fa la conta dei danni tra le antiche domus. I siti archeologici vesuviani di Pompei, Oplontis e l'Antiquarium di Boscoreale aperti regolarmente all'indomani dell'emergenza maltempo.

Maltempo - situazione drammatica a Ponte Mas sulle Dolomiti : casa crollata nel fiume. La piena del Piave è un incubo per il Veneto [FOTO LIVE] : 1/9 ...

Maltempo - il sindaco di Pozzuoli : uscire di casa solo se necessario : “Le condizioni meteo sono peggiorate nel corso delle ultime ore, con vento molto forte. Stiamo adottando tutte le misure necessarie per intervenire, considerando i danni di diversa natura che si stanno verificando. Vi invito, pertanto, a prestare la massima attenzione e a spostarvi il meno possibile, ad uscire di casa solo se strettamente necessario, ad essere prudenti e a limitare gli spostamenti”. E’ l’appello lanciato ...

Maltempo - il Comune di Ladispoli : “Non uscite di casa” : ”L’Amministrazione comunale di Ladispoli visto il Maltempo e le forti raffiche di vento che in queste ore stanno colpendo la nostra città invita la popolazione a non uscire se non in caso di estrema necessità”: lo comunica in una nota il Comune di Ladispoli. ”Si consiglia di non sostare sotto alberature e cartelloni pubblicitari, di fare attenzione a tutti i potenziali pericoli rimuovendo dai balconi e dai giardini ...