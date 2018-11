Maltempo Calabria | apprensione per il torrente Budello a Gioia Tauro | 45 interventi dei

Maltempo - violenti temporali “V-Shaped” in atto sulla Calabria : tramonto surreale a Reggio per le nuvole “Mammatus” [FOTO] : 1/12 ...

Maltempo - allagamenti in Calabria : dirottato aereo diretto a Lamezia : Giornata di intenso Maltempo in Calabria, interessata da violente piogge e allagamenti che stanno causando piccoli smottamenti, corsi d’acqua sorvegliati speciali e un volo diretto all’aeroporto di Lamezia Terme dirottato a Catania. Con lo stato di allerta arancione diramato ieri dalla Protezione civile, nuovo fine settimana di disagi soprattutto nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Vibo Valentia. A Reggio e provincia la ...

Maltempo - pioggia e nebbia in Calabria : auto si ribalta sulla ‘106’ : Giovedì di Maltempo in Calabria, interessata nella scorsa notte da pioggia e nebbia che si aggiungono al Maltempo dei giorni scorsi che ha causato delle vittime e ingenti danni alle infrastrutture e, soprattutto, al comparto agricolo. Nella zona di Catanzaro Lido, intanto, continuano le ricerche dello skipper disperso da domenica scorsa, dopo che la sua barca a vela si è schiantata contro gli scogli nei pressi del porto. A causa della pioggia ...

Maltempo Calabria : barca da diporto si arena nel Cosentino : Forti piogge si registrano da ieri in Calabria: nel Cosentino, a causa del vento e del mare agitato, una barca a vela di circa 14 metri si è arenata sulla spiaggia di Cetraro, probabilmente perché impossibilitata ad entrare nel porto, che avrebbe l’imboccatura insabbiata. Sul posto le forze dell’ordine. L'articolo Maltempo Calabria: barca da diporto si arena nel Cosentino sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : skipper disperso - proseguono le ricerche : Si intensificano le ricerche del diportista scomparso domenica scorsa al largo della spiaggia di Catanzaro Lido: l’uomo, a bordo di una barca a vela battente bandiera canadese, avrebbe tentato di entrare nel porto, ma le pessime condizioni meteo-marine e, forse, anche un’avaria al motore, lo avrebbero spinto contro gli scogli. Le ricerche finora non hanno dato alcun esito. Le operazioni proseguono anche nelle ore notturne con ...

Maltempo Calabria : barca contro il molo a Catanzaro Lido - si cerca un disperso : Proseguono al largo di Catanzaro Lido le ricerche del proprietario della barca a vela “Meridian Chaser”, battente bandiera canadese, finita domenica scorsa, a causa del Maltempo, contro uno dei moli del porto della frazione marina del capoluogo calabrese. Alle operazioni di ricerca sono impegnate una motovedetta e un elicottero della Guardia costiera che stanno setacciando l’area, anche al buio con l’ausilio delle ...

Maltempo Calabria - frane e allagamenti : 500 persone isolate nel Catanzarese : Giornate di forte Maltempo in Calabria, dove danni e disagi stanno interessando tutta la regione. Una frazione di circa cinquecento abitanti completamente isolata per diverse ore, con la principale strada d’accesso cancellata da voragini in tre punti e una seconda strada, tra le montagne della Presila, chiusa per diverse frane e smottamenti. E’ accaduto a Cuturella di Cropani, nel Catanzarese. Solo stamani è stato possibile liberare ...

Maltempo : a Reggio Calabria gravi danni alla rete idrica comunale - difficoltà di erogazione in alcuni quartieri : Il Maltempo delle ultime ore ha causato disservizi nell’erogazione dell’acqua in alcune zone di Reggio Calabria. “gravi danni“, in particolare, secondo quanto rende noto l’amministrazione comunale, si sono verificati alla sorgiva della contrada Morello, che rifornisce i serbatoi di Lazzaretto, per cui oggi si verificheranno problemi per l’approvvigionamento idrico nei quartieri Tre mulini, Cardinale Portanova, ...

Maltempo Calabria : barca trascinata dalla corrente a Catanzaro - un morto : Nel tardo pomeriggio di ieri è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, vicino al porto di Catanzaro, in Calabria, il corpo senza vita di un uomo: la vittima era a bordo di un’imbarcazione da diporto che è stata trascinata a riva dalla forte corrente generata dalla forte ondata di Maltempo. L'articolo Maltempo Calabria: barca trascinata dalla corrente a Catanzaro, un morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Calabria : situazione drammatica nel crotonese. Dispersi due uomini. : Non c'è pace per la Calabria, ancora una volta alle prese con una eccezionale ondata di Maltempo, che sta colpendo soprattutto i settori meridionali e ionici, nelle province di Catanzaro e Crotone....

Maltempo Calabria : allagamenti e frane - soccorsi anziani nel Crotonese : Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nelle scorse ore in Calabria a causa dell’ondata di Maltempo, con vento forte e piogge intense, che ha interessato quasi tutta la regione. Tra Setteporte di Rocca di Neto e il bivio per Belvedere Spinello, nel Crotonese, gli specialisti speleo alpino fluviali sono intervenuti in soccorso ad alcuni anziani rimasti isolati nella loro abitazione. I vigili del fuoco del Comando provinciale di ...

Maltempo a Reggio Calabria - nuova riunione serale in Prefettura per monitorare la situazione : tante criticità : Nella serata di oggi si è tenuta, presso il Palazzo del Governo di Reggio Calabria (la sede della Prefettura), una ulteriore riunione di Protezione civile per le criticità determinatesi sul territorio per il Maltempo, che sta tuttora imperversando. Alla riunione hanno preso parte i Rappresentanti di alcuni Comuni che hanno attivato il COC, quali Reggio Calabria e Villa San Giovanni; inoltre, sono intervenuti i Rappresentanti della Protezione ...

Maltempo - allagamenti in Calabria : “uscite solo se necessario” : Strade allagate e tre torrenti esondati nel centro di Cariati dove piove da diverse ore. Evacuata l’abitazione di due anziani nei pressi del fiume Nica’, che ha raggiunto i limiti degli argini. Chiuso al traffico il ponte che attraversa lo stesso fiume in via precauzionale. I due anziani evacuati, costretti a letto e tenuti in vita da apparecchiature mediche per patologie croniche, sono stati trasferiti in ambulanza ...

Maltempo a Reggio Calabria - criticità in tutta la città : boom di interventi dei Vigili del Fuoco - evacuazioni [FOTO] : 1/8 ...