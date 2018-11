Maltempo Belluno | oltre 400 a pulire la città | anche migranti

Maltempo - Salvini e il selfie sorridente : «Vado a Belluno» L’ira dei social Video | Foto : Il vicepremier ha annunciato la visita alle zone colpite da frane e alluvioni pubblicando un selfie sorridente nella laguna di Venezia: in tanti criticano il suo atteggiamento

Maltempo Belluno : tutta la città alimentata elettricamente con generatori o dalla rete : Risulta alimentata elettricamente tutta la città di Belluno, con generatori o dalla rete principale. Persistono però i problemi di blackout a causa dell’esaurirsi del carburante. “Ricordiamo il numero fornito da Enel – sottolinea il Sindaco, Jacopo Massaro – quale comunicare eventuali distacchi di corrente, che è lo 0437/392387”. “Cosa NON fare. In questo momento, sono necessari solamente gli interventi sul ...

Maltempo : riaperta la statale del passo San Pellegrino che collega il Trentino a Belluno : riaperta la strada statale 346 del passo San Pellegrino, che collega il Trentino alla provincia di Belluno. Lo comunica l’Ufficio gestione strade della Provincia di Trento. L’attuale situazione della rete viaria del Trentino presenta ancora 27 strade interrotte da frane, esondazioni, smottamenti, schianto di alberi o pericolo per caduta massi. Sono 11 le strade chiuse nel Trentino orientale, otto quelle chiuse nella parte ...

Maltempo Belluno - prefettura : attenzione all’uso dei generatori : La prefettura di Belluno, in una nota, spiega che la mancanza di corrente elettrica in diverse zone della provincia, in particolare nell’agordino, ha reso necessario il ricorso ai generatori, anche presso abitazioni private. Al riguardo, il Suem raccomanda di seguire alcune semplici regole per il loro corretto utilizzo, per evitare casi di intossicazione dai gas di scarico: consiglia di non installare i generatori vicino a porte, finestre ...

Maltempo Belluno - la nostra montagna è in ginocchio ma ci rialzeremo : Sono paesaggi irriconoscibili quelli delle Dolomiti oggi, paesaggi che porteranno il segno di quel terribile pomeriggio di lunedì 29 ottobre quando la furia della natura ha iniziato a scagliarsi con terribile violenza, soprattutto sulla provincia di Belluno. Quella data rimarrà incisa per sempre nel cuore e nella mente di noi abitanti di questa meravigliosa terra. Si stima che ci vorranno più di 100 anni per rivedere le Dolomiti così come le ...

Maltempo Belluno : elicottero dell’esercito per gruppi elettrogeni : E’ arrivato a San Tomaso Agordino (Belluno) un elicottero Boeing CH-47 Chinook dell’Esercito Italiano, decollato da Belluno, che ha trasportato due gruppi elettrogeni di E-Distribuzione, con lo scopo di rialimentare i clienti privi di energia elettrica in questa località tuttora inaccessibile via terra. Lo rende noto E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione. Ulteriori trasporti via ...

Maltempo : Belluno - continuano le frane - ancora isolato l'agordino (2) : (AdnKronos) - A supportare questo immane lavoro da ieri sera è giunto nel Bellunese, su esplicita richiesta di attivazione di Bottacin, anche il direttore operativo del coordinamento per le emergenze della Protezione Civile nazionale, Luigi D’Angelo, che con il suo staff sta verificando la gravità d

Maltempo : Belluno - continuano le frane - ancora isolato l'agordino : Belluno, 2 nov. (AdnKronos) - Nelle ultime ore una nuova frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo. Isolati i Comuni a nord dello smottamento, causato dalle piogge che continuano a cadere senza tregua. La situazione resta pesantissima

Maltempo - sindaco di Belluno : case e aree ancora senza elettricità : ancora numerose le aree e le abitazioni non servite dal servizio elettrico a Belluno: i problemi più gravi si registrano nelle frazioni di Antole e del Nevegal. Disagi si registrano anche a macchia di leopardo in altre aree della città. “Al momento, la fornitura non viene garantita dalla linea principale, ma dai generatori, che devono essere costantemente riforniti – spiega il sindaco, Jacopo Massaro – Enel ha fornito alle ...