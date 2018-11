Maltempo | alluvione a Palermo | i corpi delle vittime di Casteldaccia “violentati” da

Maltempo - alluvione a Palermo : superstite della tragedia di Casteldaccia - “per due ore aggrappato ad albero” : “Sono rimasto aggrappato per più di due ore e mezzo a un albero. Gridavo con tutta la forza in corpo per chiedere aiuto per i miei familiari. Ma ho perso tutto. Mia moglie e due figli. Sono un uomo disperato“: lo ha raccontato Giuseppe Giordano, che nella tragedia di Casteldaccia (Palermo) ha perso la moglie e due figli, una di un anno e uno di 15. La terza figlia si è salvata solo perché era andata a comprare dei dolci con uno zio. ...

Maltempo - alluvione a Palermo : tragedia di Casteldaccia - ritrovato l’uomo scomparso con la figlia : I parenti hanno rintracciato Luca Rughoo e la figlia Emanuela: dei due si erano perse le tracce dopo la tragedia di Casteldaccia. Rughoo si è salvato perché era andato, con la figlia e la nipote Asia Giordano, a comprare dolciumi. Nella villa invasa dall’acqua l’uomo ha perso la moglie Monia Giordano, la madre Nunzia Flamia e il figlioletto Francesco di 3 anni. Al ritorno, quando si è reso conto della tragedia, è andato via sconvolto ...

Maltempo - alluvione a Palermo : tragedia di Casteldaccia - ritrovato l’uomo scomparso con la figlia : I parenti hanno rintracciato Luca Rughoo e la figlia Emanuela: dei due si erano perse le tracce dopo la tragedia di Casteldaccia. Rughoo si è salvato perché era andato, con la figlia e la nipote Asia Giordano, a comprare dolciumi. Nella villa invasa dall’acqua l’uomo ha perso la moglie Monia Giordano, la madre Nunzia Flamia e il figlioletto Francesco di 3 anni. Al ritorno, quando si è reso conto della tragedia, è andato via sconvolto ...

Maltempo - disastrosa alluvione in Sicilia : apocalisse d’acqua e fango - 12 morti e un disperso. Le drammatiche FOTO da Casteldaccia e i NOMI delle vittime : 1/26 ...

Maltempo - alluvione ad Agrigento : 2 morti vicino Cammarata - travolti da torrente : Ancora vittime per il Maltempo in Sicilia: i vigili del fuoco stanno recuperando i corpi di due persone travolte con la propria auto da un torrente esondato nei pressi di Cammarata, in provincia di Agrigento. L'articolo Maltempo, alluvione ad Agrigento: 2 morti vicino Cammarata, travolti da torrente sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - alluvione a Palermo : a Casteldaccia e Vicari “si è scatenato l’inferno in pochissimo tempo” : “Ieri sera si è scatenato l’inferno in pochissimo tempo“: lo ha raccontato all’Adnkronos il Comandante dei Vigili del fuoco di Palermo, Pietro Foderà, che sta seguendo da vicino la tragedia di Casteldaccia, dove sono morte nove persone. “Alle 23 di ieri sono arrivate in pochissimi minuti tantissime chiamate, da Vicari e da tutto il Centro Sicilia, e poi da Ficarazzi e da Casteldaccia. C’erano fiumi esondati e ...

Maltempo - alluvione a Palermo : il racconto del superstite della tragedia di Casteldaccia - “è successo tutto in pochi secondi” : tragedia per il Maltempo in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo): 9 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in una villa a causa dell’esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle intense precipitazioni. La villa si trova tra i Comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, nei pressi dell’autostrada Palermo-Catania. Nell’abitazione si trovavano amici e parenti per trascorrere insieme la serata. Due persone, un uomo e ...

Maltempo Sicilia - alluvione a Sciacca : video choc/ Ultime notizie - torrente esondato : "strade come fiumi" - IlSussidiario.net : Maltempo in Sicilia, video choc alluvione a Sciacca: esonda torrente Cansalamone nell'Agrigentino. Nubifragi, 'strade come fiumi': le Ultime notizie

Maltempo Sicilia - alluvione a Sciacca : scuole chiuse - “non uscite di casa” [VIDEO] : La forte ondata di Maltempo in atto in Sicilia ha trasformato le strade in fiumi in numerose località: tra le più colpite Sciacca e Ribera, in provincia di Agrigento. Il torrente Cansalamone è esondato inondando di acqua e fango la SS115 che collega Sciacca ad Agrigento, provvisoriamente chiusa al traffico. Il sindaco di Sciacca ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo ed ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado: i cittadini “sono ...

Maltempo Veneto - Zaia : stessa situazione dell’alluvione del ’66 : Il Presidente della Regione Luca Zaia ha fatto il punto della situazione insieme all’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, al dirigente d’area Nicola Dell’Acqua e al direttore interregionale dei Vigili del Fuoco Veneto-Trentino Alto Adige Fabio Dattilo. ”Siamo preoccupati perché le previsioni meteo confermano una situazione analoga, se non peggiore, a quella che il Veneto ha conosciuto nel 1966 e nel 2010. ...

Maltempo - allerta meteo massima a Verona : il fiume Adige è già altissimo - incubo alluvione [LIVE] : A Verona il livello del fiume Adige e’ salito notevolmente nelle ultime ore, superando lo zero idrometrico. In particolare, nella zona del Ponte Scaligero di Castelvecchio (vedi foto a corredo dell’articolo) l’acqua sta arrivando a lambire le arcate del ponte eretto dalla Signoria della Scala. Ad Arce’, nel comune di Pescantina, il fiume e’ tracimato in alcuni tratti di campagna. In serata la pioggia e’ ...

Maltempo - situazione drammatica in Calabria : nuova disastrosa alluvione sulla Jonica - oltre 300mm di pioggia [LIVE] : situazione critica nella Calabria Jonica, dove continua a diluviare senza sosta dalla scorsa notte. I parziali pluviometrici giornalieri sono impressionanti tra crotonese e cosentino con 324mm di pioggia caduti oggi a Mesoraca, 302mm a Petilia Policastro, 235mm a Pagliarelle, 221mm a Cotronei, 157mm a Cerenzia, 79mm a Cariati. Proprio sulla costa la situazione è critica: il Maltempo ha provocato l’allagamento della linea ferroviaria e ...

Maltempo - alluvione in Sicilia : Di Maio - “dichiareremo lo stato di emergenza” : “Dichiareremo lo stato di emergenza“: lo ha dichiarato oggi il ministro Luigi Di Maio, al campo sportivo Sant’Ippolito di Piazza Armerina. Di Maio ha spiegato che il Governo darà il massimo sostegno al sindaco Cammarata per fronteggiare i danni provocati dal nubifragio dei giorni scorsi. Il vicepremier ha poi raggiunto il quartiere Canali, sottostante Sant’Ippolito e investito da una colata di fango proveniente dalla ...

Maltempo - alluvione in Sicilia : Di Maio - “dichiareremo lo stato di calamità naturale” : “Dichiareremo lo stato di calamità naturale“: lo ha dichiarato oggi il ministro Luigi Di Maio, al campo sportivo Sant’Ippolito di Piazza Armerina. Di Maio ha spiegato che il Governo darà il massimo sostegno al sindaco Cammarata per fronteggiare i danni provocati dal nubifragio dei giorni scorsi. Il vicepremier ha poi raggiunto il quartiere Canali, sottostante Sant’Ippolito e investito da una colata di fango proveniente ...