Maltempo | allagamenti in Calabria | dirottato aereo diretto a Lamezia

Maltempo - allagamenti ed esondazioni : la Sicilia sott'acqua : La Sicilia ha pagato a caro prezzo l'ondata di Maltempo che da giorni si abbatte sull'Italia. La giornata di sabato 3 novembre, caratterizzata dall'allerta rossa nell'area nordoccidentale dell'isola, ...

Maltempo - allagamenti nel Trapanese : fiumi sorvegliati speciali - numerosi alberi caduti : Situazione di forte Maltempo in Sicilia, dove pioggia e vento stanno interessando diverse zone della regione nella quale permane, per oggi, un’allerta rossa della protezione civile. Resta massima l’attenzione nel Trapanese. Il Maltempo non dà tregua e dopo una mattina con precipitazioni deboli, intorno alle 13 un violento temporale si è abbattuto soprattutto nella zona di Marsala, trasformando diverse strade in fiumi e creando ...

Maltempo Sicilia : frane e allagamenti a Petralia Soprana - “danni ingenti” : Situazione critica in provincia di Palermo, a Petralia Soprana, dove ieri a causa del Maltempo il fiume Salso è esondato nei pressi della frazione Raffo: si registrano strade completamente invase dal fang, frane e allagamenti. “I danni sono ingenti e le difficoltà altrettanto“, dichiara il sindaco Pietro Macaluso che per oggi ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a seguito dell’allerta ...

Maltempo Campania : allagamenti e fango sulle strade nel Napoletano : allagamenti sulle strade nel Napoletano, invase dal fango, a causa delle piogge battenti della notte e delle prime ore del mattina: situazione critica a Licola dove l’acqua ha allagato la stazione e i binari della Circumflegrea con interruzione dei collegamenti con il terminal di Napoli-Montesanto. allagamenti a Pozzuoli nella zona litoranea a via Napoli e nella zona alta, a Bacoli nella zona di Cuma, Fusaro e Miliscola, dove un ...

Maltempo : temporali ed esondazioni in Sicilia - allagamenti e strade in tilt : Il Maltempo sta determinando numerose criticità in Sicilia, soprattutto nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani. A causa di temporali ed esondazioni, si registrano numerose chiusure e conseguenti disagi sulle strade. Nel dettaglio: provvisoriamente chiuso al traffico il tratto della statale 189 “della Valle dei Platani”, nel territorio Lercara Friddi (Palermo), invaso dall’acqua; chiusura sulla statale 115 “Sud ...

Maltempo Roma : allagamenti e sottopassaggi chiusi : A causa della pioggia che sta interessando nuovamente Roma in queste ore, si segnala qualche allagamento e alcuni sottopassaggi chiusi: si registra un allagamento prima del viadotto della Magliana. chiusi al momento il sottopasso di via di Decima, nei pressi di via Cristoforo Colombo e di via Caduti della Resistenza. L'articolo Maltempo Roma: allagamenti e sottopassaggi chiusi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : forte pioggia a Palermo - allagamenti e auto bloccate : Piogge torrenziali dalla notte su Palermo: decine le richieste di soccorso ai vigili del fuoco. In queste ore si sono verificati numerosi allagamenti di locali a piano terra e molte auto sono rimaste bloccate in sottopassi. I pompieri sono intervenuti per liberare gli automobilisti intrappolati dall’acqua che ha trasformato le strade in fiumi e le piazze in laghi. L'articolo Maltempo Sicilia: forte pioggia a Palermo, allagamenti e auto ...

Trombe d'aria e allagamenti : cinque morti e un disperso per il Maltempo : In Liguria osservati speciali l'area del torrente Polcevera e del Ponte Morandi. Roma sono stati oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco - Continua l'ondata di maltempo ancora domani su tutto lo ...

Maltempo Livorno : anomalo innalzamento del livello dell’acqua nei canali - allagamenti : anomalo innalzamento del livello dell’acqua nei canali che si spingono all’interno di Livorno, a causa del vento di libeccio e della pressione del mare: si è registrato un innalzamento di circa 60 cm, tale da allagare le cantine. L’aumento del livello dell’acqua è dovuto all’immissione dell’acqua dal porto e dall’impossibilita’ di un pieno sbocco in mare per via delle onde contrarie. L'articolo ...

Maltempo Calabria - frane e allagamenti : 500 persone isolate nel Catanzarese : Giornate di forte Maltempo in Calabria, dove danni e disagi stanno interessando tutta la regione. Una frazione di circa cinquecento abitanti completamente isolata per diverse ore, con la principale strada d’accesso cancellata da voragini in tre punti e una seconda strada, tra le montagne della Presila, chiusa per diverse frane e smottamenti. E’ accaduto a Cuturella di Cropani, nel Catanzarese. Solo stamani è stato possibile liberare ...

Il Maltempo sferza l'Italia. Allagamenti e scuole chiuse : E' emergenza in molte regioni alle prese in queste ore con abbondanti precipitazioni e forti venti. Danni e problemi alla circolazione. Attenzione particolare rivolta al Veneto. Allarme rosso anche in ...

Maltempo Sardegna : riaperta la statale Nord occidentale sarda dopo gli allagamenti : E’ stato riaperto al traffico, dopo alcune ore di interruzione, il tratto della statale 292 “Nord occidentale sarda” chiuso stamattina per il crollo di un albero nel tratto tra Massama e Nuraxinieddu, nell’Oristanese. Sul luogo, oltre ai Vigili del fuoco di Oristano e ai Carabinieri, che hanno deviato il traffico nei due centri abitati, sono intervenuti con una grossa pala meccanica anche gli operai dell’impresa che ...

Maltempo in tutta Italia : frane - allagamenti e comunicazioni interrotte. Ma il peggio arriverà nel pomeriggio : ROMA. Vento, smottamenti, frane e chiusure in tutta Italia. In molte regioni come il Lazio L'ALLERTA è attesa per il pomeriggio. L'autostrada A22 del Brennero è stata nuovamente chiusa in entrambi i ...