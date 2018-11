Maltempo | acqua alta a Venezia | picco di 105 cm | allagato l’8% della città

Il Maltempo fa strage - villetta sommersa dalla furia dell'acqua : nove morti - due sono bambini : Tragedia a Casteldaccia, alle porte di Palermo. Un'abitazione è stata commersa a causa dell'esondazione del fiume Milicia...

Maltempo - Sabato sera di violenti temporali in Sicilia : Palermo sott’acqua - città devastata [FOTO e VIDEO] : Un violento nubifragio si è abbattuto nella serata di Sabato su Palermo: nel capoluogo Siciliano ha iniziato a piovere in modo particolarmente intenso intorno alle 19:30 e ha continuato per un paio d’ore. Nel centro cittadino sono caduti 70mm di pioggia con pesantissime conseguenze per la furia dell’acqua che ha trasformato il cuore della città in un grande fiume in piena. La temperatura è crollata a +15°C. Strade allagate in tutta ...

Maltempo Genova : 100mila pesci usciti dalle vasche acquacoltura : Continua la conta dei danni in Liguria in seguito al Maltempo che ha interessato la regione lo scorso lunedì. In particolare la mareggiata, oltre ai danni milionari causati alle infrastrutture e altrettanti ai privati, ha causato problemi alla società Aqua che gestisce il centro di acquacoltura di Lavagna. Circa 100 mila tra orate e branzini sono usciti dalle cinque grandi vasche sistemate di fronte alla costa che erano state immerse per ridurre ...

Maltempo Sicilia - acqua torbida : possibili disservizi nell’erogazione idrica a Palermo : possibili disservizi nell’erogazione idrica a Palermo e nei Comuni della fascia costiera. A causa del “prolungato e notevole aumento della torbidità delle acque” prelevate dagli invasi e causato dal Maltempo degli ultimi giorni, e del conseguente mancato approvvigionamento ai serbatoi cittadini e provinciali, l’Amap spiega che “potrebbero verificarsi dei disservizi consistenti in una forte riduzione delle pressioni ...

Maltempo - a Sciacca è ancora emergenza : strade devastate dalla bomba d'acqua - frane e smottamenti : Questa ondata di Maltempo, oltre a mettere a repentaglio l'incolumità dei residenti, rischia di compromettere seriamente anche i settori dell'economia maggiormente produttivi, tra cui agricolo. L'...

Effetto Maltempo : camere vuote e l'Acquario perde visitatori : Acquario e Festival della Scienza All'Acquario di Genova il 1 novembre si è passati dai 4 mila visitatori dello scorso anno ai 2.500 di mercoledì , pari al 37% in meno, . «Stiamo cercando di ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : marea a 105 cm - allagato l’8% della città : Questa mattina a Venezia sono stati registrati 105 cm di acqua alta sul medio mare che hanno allagato l’8% della città, a cominciare da Piazza San Marco, una delle aree più basse: lo ha reso noto il Centro maree del comune. Si tratta di una marea sostenuta codice “‘giallo”. Per domani le previsioni indicano acqua alta di 105 cm mentre per lunedì, al momento ne sono previsti 115. L'articolo Maltempo, acqua alta a Venezia: ...

Maltempo Sicilia : 10 Comuni del Nisseno senz’acqua potabile : “A causa di un’elevata torbidita’ dell’acqua dovuta alle abbondanti piogge degli ultimi giorni, riscontrata dal fornitore Siciliacque in ingresso al potabilizzatore del Fanaco e Comunicata al Gestore, e’ stata sospesa la fornitura idrica di tutti i civici serviti dal Fanaco. Per effetto di cio’, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, Gestore del sevizio idrico integrato per il territorio della provincia ...

Il Maltempo e l'acqua alta non fermano i turisti a Venezia : Venezia, askanews, - La marea record che nei giorni scorsi ha allagato il 75% del suolo cittadino, non ha spaventato i turisti che per il ponte dei morti stanno affollando le calli di Venezia. In ...

Meteo : il Maltempo non si placa - weekend di acquazzoni e piogge intense : I primi giorni di Novembre, proprio come gli ultimi giorni di Ottobre, saranno caratterizzati da condizioni Meteorologiche diffusamente instabili e a tratti perturbate sull'Italia, il tutto a causa di ...

Maltempo in Sicilia - fiumi di acqua e fango. I sindaci di Lercara e Sciacca : State a casa : Il Maltempo non dà tregua. Da questa notte piove ininterrottamente su tutta la Sicilia. A Sciacca e a Ribera le strade si sono trasformate in fiumi, mentre il torrente Cansalamone è esondato inondando ...

Maltempo VENETO : ALLERTA METEO ROSSA SU BELLUNO/ Ultime notizie "Bollite l'acqua" - danni e devastazione - IlSussidiario.net : ALLERTA METEO ROSSA in VENETO, MALTEMPO in tutto il Nord Italia: disagi e smottamenti a BELLUNO. Ultime notizie, danni per nubifragi e terreni a rischio