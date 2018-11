Maltempo | a Rapallo è cominciato il recupero degli yacht affondati Le immagini della

Maltempo Rapallo : team speciale al lavoro per recuperare i beni negli yacht distrutti : In questa prima fase dei lavori il team sta procedendo a recuperare i beni e documenti sulle imbarcazioni non affondate e sta eseguendo la mappatura dei fondali per garantire l'uscita delle barche ...

Maltempo Liguria : allarme sversamento carburante da yacht affondati a Rapallo [GALLERY] : 1/65 ...

Maltempo Liguria - ecco il VIDEO del drammatico salvataggio dei diportisti a Rapallo ad opera dei Vigili del Fuoco : La Liguria è stata tra le regioni più devastate dall’ondata di Maltempo che si è abbattuta sull’Italia all’inizio di questa settimana. La strada per Portofino praticamente non esiste più, crollata sotto i pesanti colpi del vento e delle mareggiate. Stesse mareggiate che hanno creato numerosi problemi lungo tutta la costa e che hanno distrutto oltre la metà delle 390 barche ormeggiate al porto di Rapallo. Le onde alte fino a 10 metri si sono ...

Maltempo distrugge porto di Rapallo - il racconto shock : “Noi 5 ore appesi a una fune” : Il drammatico racconto di uno dei comandanti del navi ormeggiate nel porto ligure e andate distrutte. "Ho preso una cima e l’ho legata ai pali dei lampioni in modo che tutti potessero tenersi. Eravamo in 21, in balia delle barche e delle onde. Potevano travolgerci da un momento all’altro" ha rivelato Luca Canessa.Continua a leggere

Maltempo - numero di relitti imprecisato : chiuso il porto di Rapallo : La Capitaneria di porto ha chiuso alla navigazione il porto di Rapallo dove sono affondate decine di imbarcazioni di ogni dimensione a causa della mareggiata di lunedì. La rottura della diga del porto privato Carlo Riva ha provocato una strage di yacht e nello specchio acqueo portuale sono presenti “un numero imprecisato di relitti affondati e semiaffondati” si legge nella ordinanza della Circomare di Rapallo. Prevede ...

Maltempo Rapallo : iniziata la rimozione del relitto dalla foce del fiume : Vigili del fuoco al lavoro a Rapallo dove sono iniziate nel pomeriggio di oggi e proseguiranno ancora per le prossime ore le operazioni di disincastro e recupero del relitto che ostruisce la foce del fiume San Francesco. Si tratta di una delle imbarcazioni che si sono arenate in seguito del disastro dovuto al Maltempo che ha flagellato la cittadina del Tigullio due notti fa. I lavori si concluderanno nella notte. Sul posto sono impegnati i ...

Maltempo Liguria - Rapallo conta i danni : 200 barche distrutte da onde di 10 metri : A Rapallo oltre la metà delle 390 barche che erano ormeggiate nel porto sono state distrutte da onde alte 10 metri che hanno colpito per ore la scogliere, rompendo con la loro forza la diga, alta 6,5 metri, per 300 metri. Ventuno diportisti rimasti intrappolati sulla diga di Rapallo, dopo il crollo di una ventina di metri delle mura, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Liguria, Rapallo conta i danni: 200 barche ...

Maltempo - 10 morti per pioggia e vento : pescatore affoga a Levico - terza vittima in Trentino. “Strage” di yacht a Rapallo : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 10 morti e danni ingenti in diverse regioni, con la Liguria particolarmente colpita nelle ultime ore. L’ultima vittima, un pescatore affogato nel lago di Levico, in Trentino, per colpa di una raffica di vento che lo ha battuto in acqua lunedì pomeriggio mentre stava controllando lo stato della sua barca. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina. Nella notte, sempre ...

Maltempo in Liguria - il momento del crollo della diga di Rapallo : Il Maltempo in Liguria ha flagellato la costa con mareggiate spinta da raffiche di vento oltre i 150 km all'ora. Danni anche al porto di Rapallo, dove ha ceduto parte della diga: 19 persone che erano rimaste bloccate sui muraglioni - alcune delle quali in ipotermia - sono state salvate dopo ore dai vigili del fuoco mentre decine di super yacht, tra cui quello della famiglia Berlusconi, hanno rotto gli ormeggi e spinti dal mare e dal vento ...

Maltempo - soccorsi 19 diportisti bloccati sulla diga di Rapallo : Sono più di 7.000 gli interventi di soccorso effettuati dai 5.800 vigili del fuoco sul territorio nazionale per il Maltempo delle ultime ore. Nella notte fra lunedì e martedì prestati soccorsi a 19 ...