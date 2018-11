Maltempo a Palermo | 10 morti | Un fiume esonda e travolge una villa | distrutte due

Tragedia del Maltempo in Sicilia - 12 morti. Conte parte per Palermo : Il bilancio ancora provvisorio delle esondazioni di due fiumi nel palermitano: nove persone sono affogate in una villa sommersa dall'acqua del Milicia a Casteldaccia, mentre un uomo è morto travolto ...

Maltempo - esonda un fiume vicino a Palermo e inghiotte una villa : 9 morti. Una vittima a Vicari - due nell’Agrigentino : È successo tutto in pochi secondi, dopo l’ora di cena. Il fiume che esonda, l’acqua e il fango che raggiungono la villa al confine tra i comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, sfondano i vetri dell’abitazione e la travolgono facendo 9 morti e distruggendo così due famiglie. Il Maltempo flagella la provincia di Palermo, dove si conta anche una decima vittima a Vicari. Mentre altre due persone sono decedute in ...

Maltempo Palermo - il papà sopravvissuto alla furia del Milicia : “Mio figlio era il mio cuore” : Chi sono le vittime del Maltempo in Sicilia? Nove persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia, sono morte travolte dall'acqua del fiume Milicia a Casteldaccia mentre si trovavano nella loro villetta. Luca Giordano si è salvato per miracolo, ma ha perso il figlioletto e la moglie: "Lui era tutto per me".Continua a leggere

Maltempo - alluvione a Palermo : il racconto del superstite della tragedia di Casteldaccia - “è successo tutto in pochi secondi” : tragedia per il Maltempo in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo): 9 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in una villa a causa dell’esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle intense precipitazioni. La villa si trova tra i Comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, nei pressi dell’autostrada Palermo-Catania. Nell’abitazione si trovavano amici e parenti per trascorrere insieme la serata. Due persone, un uomo e ...

