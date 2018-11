Maltempo | 12 vittime in Sicilia

Casteldaccia : il Maltempo fa 9 morti - due famiglie distrutte. Sotto accusa l'abusivismo. In totale 12 vittime in Sicilia : A Casteldaccia, in provincia di Palermo, il maltempo fa una strage: nove persone, compresi due bimbi, di uno e tre anni, e un adolescente, muoiono rimaste intrappolate dentro una villetta. Ma in ...

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : la procura di Termini Imerese dispone esami sulle salme delle vittime : La procura di Termini Imerese, che sta indagando sulla tragedia che ha colpito Casteldaccia, nel Palermitano, ha disposto la tac sulle salme delle nove persone morte a causa dell’esondazione del fiume Milicia. In seguito l’autorità giudiziaria deciderà se fare eseguire l’autopsia sui corpi delle vittime. Gli accertamenti saranno condotti dall’Istituto di medicina legale del Policlinico. L'articolo Maltempo Palermo, ...

Maltempo : Genova ricorda le vittime delle alluvioni del 2011 e del 2014 : Momenti di forte commozione oggi a Genova, all’incrocio tra corso De Stefanis e corso Sardegna, in occasione della commemorazione delle vittime dell’alluvione del 4 novembre 2011. Furono Shpresa, Gianissa e Gioia Dejala, Angela Chiaramonte, Evelina Pietranera e Serena Costa, le persone che persero la vita a causa dell’esondazione del Rio Fereggiano, nel quartiere di Marassi. “C’e’ ancora molto da lavorare per ...

Maltempo Sicilia : recuperate le salme delle vittime nell’Agrigentino : Recuperati dai vigili del fuoco e dai carabinieri i corpi di Cosimo Fustaino, 54 anni, originario di Valledolmo (Cl), e della moglie, tedesca di 47 anni, entrambi residenti in Germania. Un cadavere era a circa 100 metri dalla macchina, mentre l’altro ad oltre 500 metri. La coppia era arrivata da un paio di giorni a Cammarata (Ag), da Francoforte, dovevano trascorrere un breve soggiorno nell’agrigentino. Lungo una strada interpoderale ...

Maltempo Palermo - tra le vittime Alessandro Scavone : era consigliere comunale di Salemi : Tra le vittime del Maltempo in Sicilia c'è Alessandro Scavone, 44 anni e imprenditore agricolo, noto per essere consigliere comunale di Salemi per il "Partito della rivoluzione", lista di Vittorio Sgarbi. E' stato travolto dalla furia dell'acqua del San Leonardo in piena mentre andava a cercare un amico disperso: "Un eroe che non ce l'ha fatta".Continua a leggere

