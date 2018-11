Maltempo | 12 morti in Sicilia | allerta in sei regioni

Maltempo - strage in Sicilia : 12 mortiFiume travolge una villetta. VIDEO : Le piogge torrenziali hanno fatto strage la scorsa notte in provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte e due risultano disperse. Fango travolge villetta e stermina due famiglie. VIDEO Segui su affaritaliani.it

Maltempo in Sicilia - due morti anche ad Agrigento : sono stati travolti da un torrente esondato : A Cammarata, in provincia di Agrigento, il Maltempo ha fatto altre due vittime: due corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco nella loro auto, dopo essere stati travolti da un torrente. In tutta la Sicilia il numero dei morti per l'allerta meteo sale a 12. Preoccupazione anche per lo straripamento del fiume Akragas: 50 famiglie evacuate.Continua a leggere

Maltempo - 10 morti nel Palermitano - anche due bambini : villetta sommersa dal fiume in piena. Due persone travolte da torrente nell'Agrigentino : Dopo il nordest e la Liguria, dove anche oggi resta allerta arancione per il Maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel Palermitano hanno fatto...

Maltempo - esonda un fiume vicino a Palermo e inghiotte una villa : 9 morti. Una vittima a Vicari - due nell’Agrigentino : È successo tutto in pochi secondi, dopo l’ora di cena. Il fiume che esonda, l’acqua e il fango che raggiungono la villa al confine tra i comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, sfondano i vetri dell’abitazione e la travolgono facendo 9 morti e distruggendo così due famiglie. Il Maltempo flagella la provincia di Palermo, dove si conta anche una decima vittima a Vicari. Mentre altre due persone sono decedute in ...

Maltempo - strage nel Palermitano : fiume straripa e sommerge una villa a Casteldaccia - dieci morti. Tra gli annegati due bambini : Una tragedia sconvolgente, ancora causata dal Maltempo che sta flagellando l’Italia da giorni: un’intera famiglia ha trovato la morte in una villa di Casteldaccia nel Palermitano. Tre superstiti, uno di loro ha dato l’allarme arrampicato su un albero

Maltempo - 10 morti nel Palermitano - anche due bambini. Villetta sommersa dal fiume in piena. Nuova allerta in 6 regioni : Dopo il nordest e la Liguria, dove anche oggi resta allerta arancione per il Maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel Palermitano hanno fatto...

