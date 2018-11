Maltempo 11 morti | 9 a Casteldaccia | 1 a Vicari e 1 a Corleone | ecco i nomi

Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sarebbero morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione...

Maltempo - 10 vittime in provincia di Palermo. La tragedia più grave a Casteldaccia : tra i nove morti due bambini di uno e tre anni : Due nuclei famigliari si erano riuniti in casa per sfuggire all'esondazione del fiume Milicia: sommersi dall'acqua, salvo solo il capofamiglia. Un morto a Vicari e un disperso a Corleone

Maltempo - nove morti in Sicilia. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : La furia del Maltempo si è abbattuta nella notte tra sabato domenica in Sicilia provocando nove morti. Molte Famiglie evacuate. La tragedia in provincia di Palermo, a Casteldaccia, dove in un...

Maltempo USA - crolla parte di un edificio Amazon a Baltimora : almeno 2 morti [FOTO] : 1/16 ...

Maltempo - allerta rossa in Sicilia e Sardegna. Ieri due morti. Piogge e frane da Nord a Sud : La Protezione civile ha lanciato l’allarme di massimo livello per rischio idrico e idrogeologico. allerta anche in Sardegna. Danni per milioni di euro. Il governo pensa a uno stop delle tasse e delle cartelle nelle zone più colpite, specialmente Liguria, Veneto e Friuli.Continua a leggere

Il Maltempo non molla l'Italia : altri 4 morti : Pioggia battente, incidenti e alberti caduti. Ci sono altre 4 vittime al Nord per la nuova ondata di maltempo. Due persone sono morte a Gressoney, in Valle d'Aosta, l'auto sulla quale viaggiavano è ...

Maltempo - enormi danni nel Bellunese e in Liguria. Altri 4 morti al Nord - ancora pioggia sulla penisola Le previsioni meteo : Si aggrava il bilancio delle vittime: dopo la tregua di mercoledì tornano i temporali su tutta Italia

Fiera dei Morti a Perugia - il Maltempo non ferma inaugurazione : Fiera dei Morti a Perugia, il maltempo non ferma inaugurazione inaugurazione ufficiale questa mattina per l'edizione 2018 della Fiera dei Morti, tradizionale evento della cultura perugina che sarà ...

Ancora Maltempo - altri 4 morti : Roma, 1 nov., AdnKronos, - E' di nuovo allerta maltempo sull'Italia e purtroppo si registrano altre vittime. In Val d'Aosta un albero è caduto sulla strada regionale 44 nel Comune di Lillianes, ...