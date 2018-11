Malesia | vince Marquez su Rins e Zarco Rossi cade nel finale

Rossi cade - Marquez vince in Malesia e la Honda è campione del mondo Costruttori : SEPANG - Marquez ha vinto nonostante la retrocessione al settimo posto in griglia, dalla pole che aveva ottenuto sabato. Per lo spagnolo è il nono successo nel 2018, il settantesimo della...

Moto3 - GP Malesia : Martin vince gara e Mondiale - Bezzecchi 5° : C'è poco da dire, al di là della cronaca. Chiunque avesse vinto questo campionato lo avrebbe meritato. Lo ha conquistato lo spagnolo del team Gresini che ha dimostrato forse un pizzico in più di ...

Moto - Marquez vince gran premio Malesia : 7.07 Marc Marquez ha vinto il gran premio della Malesia. Il campione del mondo MotoGp ha portato la sua Honda al primo posto sul traguardo, davanti alla Suzuki di Alex Rins e alla Yamaha di Johann Zarco. Per lo spagnolo è il nono successo nel 2018, il settantesimo della carriera. Valentino Rossi era in testa a 3 giri dal termine, ma una scivolata ha messo fine alla sua corsa. Sesto posto per la Ducati di Andrea Dovizioso.

Luca Marini - GP Malesia Moto2 2018 : “E’ stato bellissimo vincere qui a Sepang. Oggi sapevo di essere il più forte!” : La prima vittoria non si scorda mai. A questo ma anche ad altro starà pensando Luca Marini. Il centauro dello Sky Racing Team VR46 ha ottenuto il primo successo nel Motomondiale, nella classe Moto2 a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del campionato della media cilindrata, che ha visto anche il trionfo iridato del compagno di squadra Francesco “Pecco” Bagnaia, giunto terzo quest’Oggi. Una condotta d’autorità ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : Francesco Bagnaia vince il Mondiale se…Le possibili combinazioni per laurearsi campione del mondo : Francesco Bagnaia sta vivendo con trepidazione questo penultimo weekend del Mondiale 2018 di Moto2, a Sepang (Malesia). Il pilota piemontese, in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46, ha diverse chance di laurearsi campione del mondo della categoria in questo appuntamento, godendo di un vantaggio di 36 punti nei confronti del portoghese della KTM Miguel Oliveira. Le qualifiche che si sono disputate quest’oggi hanno visto i due ...