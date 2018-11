Magari tornassero i tecnici Ma la frittata è fatta | bisogna mangiarla

ilfoglio

: @skoda130sl Ma magari ci tornassero! - GraSquidward : @skoda130sl Ma magari ci tornassero! - andrea23_t : @LaMoraCurvy Che tempi!!! Magari tornassero ?? - Lando51 : @SandroVeronesi Magari tornassero. -

(Di domenica 4 novembre 2018) Pare che Renzi abbia confidato a Vespa che alla fine del giro ritornano i. Non ci credo, ma ne sarei lieto. Non siamo fatti per l'autogoverno. Infatti abbiamo dato il 40 per cento a un Matteo, ...