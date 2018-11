L'uomo che sfidò Salvini per la guida della Lega ha lasciato la politica : Lascia la politica Gianni Fava, ex sfidante 'nordista' e contestatore della svolta nazionale di Matteo Salvini all'ultimo congresso della Lega, nel maggio del 2017. Non ricandidato in Regione Lombardia e neanche in Parlamento a marzo scorso, l'ex assessore lombardo all'Agricoltura segue l'esempio del 'suo' governatore Roberto Maroni: annuncia di aver lasciato tutti gli incarichi politici e di avere ...

Uccisa in India la tigre mangia uomini - attirata anche con noto profumo per uomo : Per catturare l'animale selvatico, sospettato di avere ucciso almeno 13 persone, erano state installate più di cento trappole oltre a sagome di cavalli e capre. Per attirarla in trappola addirittura erano state sparse bottiglie intere di profumo di Calvin Klein. Alla fine la tigre è stata Uccisa dai ranger a fucilate.Continua a leggere

È morto il vero Super Mario : l’uomo che ispirò il celebre videogames della Nintendo : È morto a 84 anni Mario Segale. Wikipedia lo descrive come “un imprenditore coinvolto in alcuni progetti urbanistici nell’area di Seattle fin dagli anni Cinquanta”, per poi operare nel settore dell’asfalto e dell’edilizia. Ma Segale era molto di più, era l’uomo da cui l’eroe del videogame ”Super Mario” ha preso il nome. Un self made man come tanti ce ne sono stati negli Usa del secondo dopoguerra. Pochi ...

Francesca Cipriani litiga con la Marchesa d’Aragona : colpa di un uomo. “Molestatrice!” : Francesca Cipriani attacca la Marchesa d’Aragona dopo l’avventura al Grande Fratello Vip. Bagarre nel salotto di Barbara d’Urso durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. La Cipriani non ha gradito per niente il comportamento della donna nei confronti dell’attore Walter Nudo e nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso si è scagliata duramente contro di lei, arrivando addirittura ad accusarla di molestie, ...

Pomeriggio Cinque - amicizia al capolinea tra Francesca Cipriani e la Marchesa D'Aragona : la lite per un uomo : Nella diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 29 ottobre a ritornare all'interno della casa è stata la Marchesa D'Aragona che ha voluto dire in faccia tutto quello che pensava dei suoi ormai ex ...

Corona ci ripensa : "Totti - sei un grande uomo. Mi dispiace per quel che è successo" : "Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano e sei l'unico pulito, onesto e attaccato ai valori in questo mondo di corrotti, in cui contano solo i soldi, gli status simbol e le cose effimere". Destinatario, Francesco Totti, mittente, Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi spiazza tutti sul suo profilo Instagram e regala un post elogio all'ex capitano della Roma. Un mossa totalmente ...

Londra - uomo con machete nella sede Sony : due feriti. Non è terrorismo | : L'aggressione è avvenuta a Derry Street, nel quartier generale dell'azienda a Kensington. L'uomo armato è entrato nell'edificio e ha colpito due persone. Immediato l'intervento di agenti armati della ...

Si spegne a 84 anni Mario Segale : l'uomo che ispirò il nome di Mario : Mario Segale è stato un imprenditore che ebbe un ruolo importante in diversi progetti urbanistici nell'area dello stato di Washington e che nel 1998 arrivò a vendere la propria compagnia di costruzioni per ben $60 milioni. Quando Miyamoto creò il personaggio di Mario all'interno di Donkey Kong lo chiamava semplicemente Jumpman mentre la sua fidanzata veniva chiamata Lady. Nintendo pretendeva però dei nomi veri e propri e la ricerca di questi ...

Scomparso uomo nel Catanzarese - avviate ricerche : Da questa mattina non si hanno notizie del Sig. Zumpano Salvatore residente nel comune di Carlopoli. Alle ore 17.00 sono state attivate le ricerche, come da procedure operative, sul territorio ...

La prova del cuoco - vergogna Repubblica contro Casimiro Lieto - l'uomo che Matteo Salvini vuole a capo di Rai2 : Come ti cucino la minestra avvelenata. Lo chef è Repubblica , e gli stomaci da mandare sottosopra sono quelli di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi . Si parla di Rai e di nomine, nello specifico quella ...

Halloween non è la festa del demonio : la leggenda nasce da un uomo che sconfisse il diavolo : E’ da ricercare nella tradizione irlandese l’usanza di intagliare la zucca in occasione di Halloween. E in particolare nella leggenda di Jack o’lantern. Un fabbro dedito all’alcol di nome Jack, ebbe la sventura di incontrare il diavolo in un pub proprio la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre. Jack, ovviamente brillo come da sua abitudine, stava per cadere nelle mani di Lucifero giunto fin lì per reclamare la sua anima, ...

L'uomo che ha sempre saputo "fare squadra" : ... non ha mai smesso di sperare che imprenditori seri finalmente si insediassero per realizzare un parco commerciale dando una svolta all'economia cittadina. D'altronde anche chi dice di pensarla in ...

Il caso Tyler Barriss : lo swatter che ha portato alla morte di un uomo colpito da 46 capi d'accusa : Lo Swatting è un fenomeno che ha preso piede in maniera quasi incontrollata tra i giocatori e che consiste sostanzialmente in un finto allarme che spinge le forze dell'ordine a intervenire a casa della povera vittima di questo "scherzo". In certi casi, come nel caso Andrew Finch, questo stupidissimo scherzo ha portato anche alla morte. Oggi torniamo a parlare proprio di un uomo coinvolto in prima persona nella morte di Finch.Tyler Barriss è ...