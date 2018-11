Luis Figo | ' Roberto Mancini è una delle persone che mi ha umiliato di più'

L’Uomo del Giorno : Luis Figo - 4 stagioni all’Inter : Luis Figo è nato a Almada, il 4 novembre 1972, è un dirigente sportivo ed ex calciatore portoghese, di ruolo centrocampista. Tra i migliori calciatori portoghesi di sempre, è da molti considerato una delle più grandi ali della storia del calcio. Cresciuto nello Sporting Lisbona, debutta in prima squadra nel 1989 vincendo una Coppa del Portogallo. Dal 1995 al 2000 gioca per il Barcellona dove conquista una Supercoppa di Spagna, due Coppe ...

Il club dei 100 di Champions League : Luís Figo : Ha lasciato la nazionale dopo la Coppa del Mondo FIFA del 2006, con 127 presenze e 32 gol - entrambi record all'epoca. Come è arrivato a quota 100 Prelevato dal Barça nel '95, Figo non ha esordito in ...

Fifa 19 – Icone : tutto quello che devi sapere sulle nuove leggende di FUT! Oggi l’annuncio della lista completa! Ecco Luis Figo! : Dopo aver annunciato, fra il 3 ed il 4 agosto, i nomi delle prime 10 nuove Icone di Fifa 19, nella giornata di Oggi, 5 settembre, EA Sports svelerà la lista completa delle Icone presenti in FUT 19! Ecco il messaggio pubblicato pochi minuti fa su Twitter Coming soon: One #ICON every hour. This is the #ClassOf19 […] L'articolo Fifa 19 – Icone: tutto quello che devi sapere sulle nuove leggende di FUT! Oggi l’annuncio della lista ...