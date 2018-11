' L' Ue dica quello che vuole' | Salvini

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Salemi risponde a Cecilia Rodriguez : «Tutto falso - io non ho mai giudicato quello che ha fatto» : Giulia Salemi non ha peli sulla lingua nè problemi a rispondere a tono, anche se ad accusarla è Cecilia Rodriguez . La sorella di Belen durante 'Casa Signorini' ha detto cose poco carine nei confronti ...

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Salemi risponde a Cecilia Rodriguez : «Tutto falso - io non non mai giudicato quello che ha fatto» : Giulia Salemi non ha peli sulla lingua nè problemi a rispondere a tono, anche se ad accusarla è Cecilia Rodriguez . La sorella di Belen durante 'Casa Signorini' ha detto cose poco carine nei confronti ...

Orietta Berti su Osvaldo : "mi sono innamorata della sua personalità"/La dedica "Tu sei quello" (Domenica In) : Orietta Berti, 75 anni e non sentirli: la cantante nota come l'Usignolo va ancora in giro per l'Italia a cantare e a dimostrare tutta la sua voglia di emozionare. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Nina Moric - il tatuaggio dedicato a Corona non è quello che sembra : finita l'era dei litigi tra Nina Moric e Fabrizio Corona. L'ex coppia d'oro del gossip italiano, ha deposto l'ascia di guerra in favore di Carlos Maria, figlio nato dalla loro relazione. Sui social ...

World Dream Day : è la giornata dedicata ai sogni - “quello che facciamo oggi fa la differenza nel creare il mondo di domani” : Ricorre oggi il World Dream Day: un giorno dedicato ai sogni, a ciò che ispirano, e alle riflessioni a cui spingono. I sogni, che siano notturni o nel cassetto, idee o progetti concreti, sono centrali nella vita di ognuno di noi: vengono celebrati oggi, per il 7° anno consecutivo allo scopo di incoraggiare obiettivi e aspirazioni, più o meno realizzabili. L’iniziativa vuole responsabilizzare individui, famiglie, comunità e imprese in tutto ...

Doppietta con dedica al nonno scomparso - Petagna riscatta il suo onore e quello della Spal : “siamo una piccola squadra? Non è vero” : Andrea Petagna, dopo la Doppietta contro la sua ex squadra, commenta la sua prestazione da urlo in Spal-Atalanta “I primi gol proprio contro l’Atalanta? E’ vero, il calcio è strano”: così Andrea Petagna ha commentato la sua Doppietta con la Spal nella quarta giornata di campionato contro l’Atalanta. “Oggi abbiamo fatto tutti una grande partita. C’è grande entusiasmo – ha continuato l’attaccante della Spal ai ...