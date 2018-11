Lucca è un festival unico al mondo e un esempio | venite per capire come si fa

Lucca Comics 2018 : guida sul festival internazionale del fumetto - animazione - games : Lucca Comics 2018 inizia il 31 ottobre 2018 per terminare domenica 4 novembre. La grande fiera del fumetto e di tutta la cultura videoludica è pronta a rinnovare il successo delle precedenti edizioni (oltre cinquantamila biglietti venduti per la giornata di sabato 3 novembre). Da mercoledì a domenica è un susseguirsi di eventi per tutti i gusti. SCOPRI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL SITO UFFICIALE DI Lucca Comics Lucca Comics 2018: mostra di ...