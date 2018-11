LUCCA COMICS & GAMES 2018 - Oltre 251 mila biglietti venduti

Kingdom Hearts III - il trailer di LUCCA COMICS Games esplora il mondo di Rapunzel : Nel filmato sottostante difatti, Sora e compagnia si tuffano nel mondo di Rapunzel , ora noto con il suo titolo ufficiale: Kingdom of Corona . Nuovi nemici e alleati si mostrano agli occhi dei nostri ...

LUCCA COMICS & GAMES 2018 - Fabio Guaglione scrittore : In termini di scrittura, dall'high concept in stile "Mine" ad una saga di romanzi ci passa un mondo. Come si riesce a rimbalzare tra forme così differenti? Cercando di non anteporsi al medium. E' ...

«LUCCA COMICS and Games 2018» : i travestimenti e cosplayer più folli - : La nostra selezione vuole mostrarvi il mondo più fantasioso del travestimento. Più sono folli, più ci piacciono. I travestimenti più belli del «Lucca Comics and Games 2018» Schermo intero Il cast del ...

La prima volta di Ford Italia al LUCCA COMICS and Games con la "hero car" Mustang : L'Ovale blu partecipa al festival internazionale che dal 31 ottobre al 4 novembre, animerà l’intera città di Lucca. Nel suo...

LUCCA COMICS Games 2018 : Simone Bianchi nominato ambasciatore dei Lucchesi nel Mondo : ... e in questo 2018 ha compiuto 50 anni dalla sua fondazione, proprio durante Lucca Comics & Games ha nominato Simone Bianchi fra i suoi ambasciatori nel Mondo. << In ottobre ero proprio a New York " ...

LUCCA : una esperienza che va oltre i Comics & Games : Ma i volti di Lucca sono anche quelli dei residenti che tollerano l'assalto dei Comics " tanto sono pochi giorni " ed in fin dei conti " ci sono tanti giovani che aiutano l'economia ". Certo non si ...

LUCCA COMICS & GAMES 2018 - Gli appuntamenti del 3 novembre del'Area Movie : Diego Luna in "Narcos: Messico" Domani, sabato 3 novembre 2018, Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo, con più di 130 milioni di abbonati in oltre 190 paesi, torna per la seconda volta a LUCCA COMICS & GAMES , Area Movie a cura di QMI- Stardust, con uno speciale appuntamento dedicato ad una ...

Jean Alesi presenta a LUCCA COMICS la sua accademia di esport : I partner di questa iniziativa sono Sparco, che già da un paio di anni si è avvicinata al mondo dei videogiochi con sedie pensate per i giocatori e strutture per i simulatori di guida, Ak Informatica,...

Astronomia. Il progetto ravennate Costellazione Manga vola a LUCCA COMICS and Games : Un richiamo a un oggetto astronomico, l'allusione a una legge fisica o la sua negazione possono aprire una finestra verso il mondo della scienza - spiegano Dall'Olio e Ranalli -. Costellazione Manga ...

Maxi furto da 130mila euro a LUCCA COMICS : svaligiato lo stand della cannabis legale : Una banda di malviventi si è introdotta in uno stand specializzato in cannabis legale e ha portato via seimila buste della sostanza con principio attivo ridotto e altri prodotti in esposizione a base di canapa per un bottino totale di circa 130mila euro. "Hanno devastato tutto, lasciando anche dei danni al materiale" ha denunciato il titolare.Continua a leggere

Le foto dei cosplayer di LUCCA COMICS & Games 2018 : I cosplayer di Lucca Comics & Games 2018I cosplayer di Lucca Comics & Games 2018I cosplayer di Lucca Comics & Games 2018I cosplayer di Lucca Comics & Games 2018I cosplayer di Lucca Comics & Games 2018I cosplayer di Lucca Comics & Games 2018I cosplayer di Lucca Comics & Games 2018I cosplayer di Lucca Comics & Games 2018I cosplayer di Lucca Comics & Games 2018I cosplayer di Lucca Comics & Games 2018I ...

LUCCA COMICS 2018 : Giorgio Mastrota sale sul palco insieme ai Nanowar of Steel : Giorgia Mastrota è molto più che un semplice presentatore di televendite televisive: la sua leggenda è tale che anni fa i Nanowar of Steel, band metal italiana, gli ha dedicato una canzone, divenuta un tormentone per tutti i rockettari e metallari italiani, che su Youtube ha raggiunto l'incredibile cifra di 2.500.000 visualizzazioni. Definito il Cavalier Custode dell'Acciaio Inox, il tormentone sopravvive da anni grazie anche alla band, che la ...

I videogiochi protagonisti del LUCCA COMICS and Games 2018 - : Nintendo è inoltre presente all'interno dell'area dedicata al mondo Pokémon, situata all'interno del Family Palace, al Real Collegio, uno spazio gratuito e dedicato alle famiglie e ai bambini, dove è ...

Spazio : a LUCCA COMICS l’astronauta Guidoni incontra il fumettista Leji Matsumoto : In occasione dell’edizione 2018 di Lucca Comics & Games è in programma domani nella chiesa di San Francesco l’incontro tra fumettista Leji Matsumoto, cantore di pirati spaziali e di treni intergalattici, e l’astronauta Umberto Guidoni. Grande attesa per un viaggio tra fantasia e realtà che metterà a confronto l’immaginario fantascientifico e l’esplorazione spaziale in prima persona. L'articolo Spazio: a Lucca ...